Бывший разведчик Червинский о провале спецоперации по вагнеровцам: Считаю, что нас предал Зеленский

"На конечном этапе разработки вагнеровцев [тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий] Бурба из нескольких вариантов выбрал именно доставку их самолетом, что давало возможность задержать наибольшее количество преступников. Он сказал: "Да, мы делаем так". Когда вагнеровцы были в Минске, все, кто участвовал в операции, решили, что все, мы уже победили. Никто ведь не ожидал такого прямого предательства. Сегодня могу открыто сказать вам – у нас есть доказательства, что был звонок [главы Офиса президента Андрея Ермака]. Готовы их озвучить временной следственной комиссии. Придет время, расскажем всем. Мы знаем, кто предложил позвонить и кто акцептировал эту идею", – подчеркнул экс-разведчик.
По его словам, Зеленский специально озвучивает ложные версии произошедшего, чтобы скрыть свое предательство.
"Хочу четко его лексиконом ему и ответить. Именно он это сделал. И пусть он выйдет и в лицо нам скажет, что это не так. На протяжении полутора лет вокруг этой темы – предал он нас или нет – и крутится весь сыр-бор. Я считаю, что нас предал Зеленский. Сейчас он пытается свое предательство завернуть, как конфетку, в разные версии. Что Бурба "авантюрист и аферист", что разразился бы скандал с Турцией", – отметил Червинский.
17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.
Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.
Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.
Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.
26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.
Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.