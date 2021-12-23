Бывший разведчик Червинский о провале спецоперации по вагнеровцам: Считаю, что нас предал Зеленский

"На конечном этапе разработки вагнеровцев [тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий] Бурба из нескольких вариантов выбрал именно доставку их самолетом, что давало возможность задержать наибольшее количество преступников. Он сказал: "Да, мы делаем так". Когда вагнеровцы были в Минске, все, кто участвовал в операции, решили, что все, мы уже победили. Никто ведь не ожидал такого прямого предательства. Сегодня могу открыто сказать вам – у нас есть доказательства, что был звонок [главы Офиса президента Андрея Ермака]. Готовы их озвучить временной следственной комиссии. Придет время, расскажем всем. Мы знаем, кто предложил позвонить и кто акцептировал эту идею", – подчеркнул экс-разведчик.

По его словам, Зеленский специально озвучивает ложные версии произошедшего, чтобы скрыть свое предательство.

"Хочу четко его лексиконом ему и ответить. Именно он это сделал. И пусть он выйдет и в лицо нам скажет, что это не так. На протяжении полутора лет вокруг этой темы – предал он нас или нет – и крутится весь сыр-бор. Я считаю, что нас предал Зеленский. Сейчас он пытается свое предательство завернуть, как конфетку, в разные версии. Что Бурба "авантюрист и аферист", что разразился бы скандал с Турцией", – отметил Червинский.