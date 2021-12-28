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Служебный подлог и превышение полномочий. ГБР открыло два производства против Гогилашвили

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СМИ сообщали, что у Гогилашвили есть российский паспорт, сам он утверждает, что с 2019 года является только гражданином Украины
СМИ сообщали, что у Гогилашвили есть российский паспорт, сам он утверждает, что с 2019 года является только гражданином Украины
Фото: mvs.gov.ua

Государственное бюро расследований начало два досудебных расследования в отношении недавно уволенного с должности заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом в Facebook сообщил внефракционный нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков также показал ответы ГБР и Офиса генерального прокурора на его депутатские обращения по поводу Гогилашвили.

В документе ГБР сообщается, что бюро начало досудебное расследование по факту возможного превышения экс-чиновником служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) при пересечении блокпоста в Донецкой области.

"Также Офис генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу", – добавил Разумков.

Второе расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог). С какими документами оно связано, не уточняется.

"Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона!" – заявил Разумков.

https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/posts/289316869839494

Контекст:

Гогилашвили работал в Министерстве внутренних дел с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.

Теги: расследование, Государственное бюро расследований, документы, уголовное производство, подделка, Дмитрий Разумков, Офис генпрокурора, ГБР, Александр Гогилашвили, обращение
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