Служебный подлог и превышение полномочий. ГБР открыло два производства против Гогилашвили

Разумков также показал ответы ГБР и Офиса генерального прокурора на его депутатские обращения по поводу Гогилашвили.

В документе ГБР сообщается, что бюро начало досудебное расследование по факту возможного превышения экс-чиновником служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) при пересечении блокпоста в Донецкой области.

"Также Офис генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа к соответствующему уголовному делу", – добавил Разумков.

Второе расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог). С какими документами оно связано, не уточняется.

"Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона!" – заявил Разумков.

Контекст:

Гогилашвили работал в Министерстве внутренних дел с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.