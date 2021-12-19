Уволенный замглавы МВД Гогилашвили ответил, общается ли с Валуевым

Гогилашвили о Валуеве: Я с этим человеком не общаюсь, ничего общего у меня с ним нет, не было и быть не может Фото: mvs.gov.ua

Он рассказал, что познакомился с Валуевым "очень просто".

"Я занимался волонтерской деятельностью и профилактикой здорового образа жизни, я понял одну вещь: если об этом скажу я — человек никому не известный – никто не услышит. Но если об этом заявит какой-то спортсмен, это будет существенно. Поэтому я искал выходы. Это мог быть Николай Валуев или любой из известных спортсменов, до кого мне удалось бы достучаться. Что я делал с Николаем Валуевым? Я работал с Николаем Валуевым в двух вещах – его приезд в реабилитационные центры для алко- и наркозависимых. Есть общие фотографии, которые с таким удовольствием выставляют [в сети]. И есть другая сторона: я занимался критичными детками с онкозаболеваниями, детками, которым осталось [жить] месяц, два или три. Была такая история, называлась "Осуществи мечту ребенка". Знакомые волонтеры рассказали мне, что есть мальчик Борис, который очень хочет, чтобы к нему приехал Валуев. Я его привез. И после этого целый год к деткам, которым осталось вообще ничего [жить], возил разных людей, в том числе Николая Валуева", – сообщил он.

Журналистка спросила, общается ли Гогилашвили с Валуевым сейчас.

"Господи, ну зачем? Давайте представим на секунду, что это правда. И я, идиот, вам скажу: "Да, у меня тайная переписка с Валуевым". Он же там председатель – или кто он там? – сотрудник Госдумы. В здравом уме я вам так отвечу? Я с этим человеком не общаюсь, ничего общего у меня с ним нет, не было и быть не может", – ответил он.