Уволенный замглавы МВД Гогилашвили ответил, общается ли с Валуевым

Он рассказал, что познакомился с Валуевым "очень просто".
"Я занимался волонтерской деятельностью и профилактикой здорового образа жизни, я понял одну вещь: если об этом скажу я — человек никому не известный – никто не услышит. Но если об этом заявит какой-то спортсмен, это будет существенно. Поэтому я искал выходы. Это мог быть Николай Валуев или любой из известных спортсменов, до кого мне удалось бы достучаться. Что я делал с Николаем Валуевым? Я работал с Николаем Валуевым в двух вещах – его приезд в реабилитационные центры для алко- и наркозависимых. Есть общие фотографии, которые с таким удовольствием выставляют [в сети]. И есть другая сторона: я занимался критичными детками с онкозаболеваниями, детками, которым осталось [жить] месяц, два или три. Была такая история, называлась "Осуществи мечту ребенка". Знакомые волонтеры рассказали мне, что есть мальчик Борис, который очень хочет, чтобы к нему приехал Валуев. Я его привез. И после этого целый год к деткам, которым осталось вообще ничего [жить], возил разных людей, в том числе Николая Валуева", – сообщил он.
Журналистка спросила, общается ли Гогилашвили с Валуевым сейчас.
"Господи, ну зачем? Давайте представим на секунду, что это правда. И я, идиот, вам скажу: "Да, у меня тайная переписка с Валуевым". Он же там председатель – или кто он там? – сотрудник Госдумы. В здравом уме я вам так отвечу? Я с этим человеком не общаюсь, ничего общего у меня с ним нет, не было и быть не может", – ответил он.
Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.
Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.
"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.
После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.
13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.
У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.
Также СМИ писали, что Гогилашвили был судим в РФ за мошенничество, эту информацию он тоже отрицает, говорит – есть уголовное дело, которое открыли "из-за экстремизма и его гражданской позиции" в 2015 году.