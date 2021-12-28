Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive

Санкции вводятся на пять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
Также телеканалам запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, предоставлять телекоммуникационные услуги и использовать телекоммуникационные сети общего пользования. Санкции касаются компаний "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепростір".
В феврале 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.
Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины. После блокировки телеканалов медиахолдинг "Новости" решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников.