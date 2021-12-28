Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive

Санкции против телеканалов введены указом Зеленского сроком на пять лет Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Санкции вводятся на пять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Также телеканалам запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, предоставлять телекоммуникационные услуги и использовать телекоммуникационные сети общего пользования. Санкции касаются компаний "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепростір".