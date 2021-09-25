Шуфрич стал совладельцем телеканала "Перший незалежний"

"Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала "Перший незалежний" о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива", – написал он.

По его словам, конфликт телеканала "Перший незалежний" с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил его принять такое решение.

"Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и силовое отключение их контрагентов, обеспечивающих передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов полноценно выполнять свою работу, а также как давление на свободу слова. Осознаю все риски, которые связаны с этим решением. Рассчитывать на верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря, и раньше не сильно приходилось, хотя так, как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Тем не менее считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была", – добавил он.

Шуфрич добавил, что у него нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией и "сделать из него террориста будет невозможно".