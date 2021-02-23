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ПОЛИТИКА

Ткаченко заявил, что каналы Медведчука создали новый медиахолдинг и ищут юридические способы вернуться в эфир

100 человек создали медиахолдинг "Новости", который пытается обойти санкции СНБО, введенные против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK из пула нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко: Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство
Ткаченко: Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Три запрещенных в Украине телеканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK – из так называемого пула главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука пытаются вернуться в эфир. Об этом 23 февраля в Telegram написал министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

"Запрещенная "тройка Медведчука", которая называла себя "Медиахолдинг "Новости", натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", – написал он.

По  информации министра, медиахолдинг "Новости" был зарегистрирован 18 февраля, через две недели после блокировки каналов в украинском эфире. Учредителями нового ООО стали 100 человек.

"Каждый из них скинулся на создание ООО по одной гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" – 100 грн. Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство", – отметил Ткаченко.

По его словам, "сколько новых ООО ни делай, суть не поменяется, а также внимание со стороны государства к их "деятельности".

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против бизнесмена, нардепа от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Теги: Россия, СБУ, Виктор Медведчук, СНБО, Александр Ткаченко, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, NewsOne, ОПЗЖ
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