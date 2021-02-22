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Макфол о блокировке в Украине каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Когда идет война, так и нужно поступать

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что защищает решение о блокировке в Украине каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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Макфол: В США в последнее время активно дискутируется вопрос о закрытии трех телеканалов в Украине
Макфол: В США в последнее время активно дискутируется вопрос о закрытии трех телеканалов в Украине
Фото: EPA

Американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол считает правильным решением блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии "Что делать с Россией?", которая прошла на площадке Киевского форума по безопасности. Трансляция мероприятия велась 22 февраля на канале фонда Open Ukraine в YouTube.

"В США в последнее время активно дискутируется вопрос о закрытии трех телеканалов в Украине. И либералы с маленькой буквы "л" всегда говорят: "Это несправедливо, это неправильно". Я категорически с этим не согласен. Когда идет война, так и нужно поступать. И я защищаю это решение", – сказал он.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против бизнесмена, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, санкции, 112 Украина, ZIK, Майкл Макфол, Тарас Козак, NewsOne
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