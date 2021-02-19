ОПЗЖ получила листы для сбора подписей за импичмент Зеленского

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что процедура импичмента президента Украины Владимира Зеленского будет довольно сложной.

Чтобы инициировать процедуру импичмента президента, необходимо не меньше 226 подписей нардепов Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Парламентская фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" получила от аппарата Верховной Рады подписные листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Украины Владимира Зеленского. Об этом "Интерфакс-Украина" 19 февраля заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Он отметил, что процедура импичмента довольно сложная и предусматривает несколько стадий. В частности, необходимо собрать 226 подписей народных депутатов в поддержку данной инициативы, а потом "народный импичмент подпишут люди".

"Но мы уже видим, что дали сигнал обществу, что этот процесс мы начинаем, поскольку, по нашему мнению, со стороны президента очень много нарушений. Мы этот процесс запустили", – сказал Бойко.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

В ответ на это в парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.

Согласно закону о процедуре импичмента президента Украины, чтобы инициировать процедуру отстранения главы государства, не меньше 226 депутатов должны внести на рассмотрение парламента письменное представление, в котором должны быть указаны основания для создания специальной временной следственной комиссии.

В законе также говорится, что Верховная Рада в случае, если по каким-то причинам импичмент объявить не удалось, обязательно должна извиниться перед президентом в письменном виде.

В Раде фракция ОПЗЖ состоит из 44 нардепов. Большинство – у пропрезидентской "Слуги народа" (245 нардепов).

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.