Нацсовет по телевидению попросил Окружной админсуд лишить "112 Украина" лицензии на вещание

Телеканал "112 Украина" не предоставил Нацсовету в срок и в полном объеме необходимые для проверки документы. По закону это является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание.

Окружной админсуд решает, открывать ли производства по трем полученным от Нацсовета искам. Фото: depositphotos.com

В Окружной административный суд города Киева поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание телерадиокомпании "112-ТВ", логотип – "112 Украина". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Нацсовет напомнил, что ранее телеканал "112 Украина" не предоставлял ведомству в полном объеме запрашиваемые документы, необходимые для проведения невыездной проверки, в срок, определенный Нацсоветом.

Согласно закону, такое поведение считается отказом в проведении проверки и является основанием для обращения в суд об аннулировании лицензии на вещание.

В суде добавили, что получили три иска, в которых, в частности, речь идет о назначении в разный период соответствующих проверок.

Окружной админсуд решает, открывать ли производства по этим искам.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ранее сообщал, что хочет аннулировать лицензию телеканала ZIK. Проверка контента подтвердила наличие в эфире телеканала ряда высказываний, которые содержали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганду во время анонса телемарафона "Реванш соросятні".

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против бизнесмена, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируются из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.