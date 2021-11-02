Шуфрич купил канал UkrLive, который объединился с "Першим незалежним"

Согласно истории изменений регистрационной информации, 28 октября 2021 года вместо Владислава Багинского, который значился основателем, конечным бенефициаром и владельцем стал Нестор Шуфрич, а возглавил компанию Виктор Фролов.

Эту информацию подтвердил и сам Шуфрич в Facebook.

"Я исполнил свое обещание: приобрел лицензию на спутниковое вещание, в результате чего теперь являюсь собственником телеканала UkrLive, на частоте которого силами коллектива журналистов организована трансляция незаконно закрытого "Першого незалежного", – сообщил он.

На сайте UkrLive отмечается, что 27 октября телеканал объединился с "Першим незалежним".