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"В новый год на позитивной ноте". Волынскую и Запорожскую области переводят из "красной" в "желтую" карантинную зону

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С 30 декабря в Украине не останется областей в "красной" зоне
С 30 декабря в Украине не останется областей в "красной" зоне
Фото: depositphotos.com

В Волынской и Запорожской областях с 30 декабря отменяют ограничения "красного" уровня эпидемической опасности. Такое решение было принято на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий.

Таким образом, с 30 декабря все регионы Украины окажутся в "желтой" зоне карантина.

"Рад сообщить, что сейчас не остается областей в "красном" статусе, в новый год входим на такой позитивной ноте", – отметил глава министерства Алексей Чернышов.

Он призвал руководителей областей позаботиться о том, чтобы темпы вакцинации не снижались, а в общественных местах были соблюдены карантинные ограничения.

Шесть областей перешли из "красной" зоны в "желтую" 23 декабря. Волынская и Запорожская области оставались последними в "красной" зоне.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 24 декабря, что Волынская и Запорожская области также близки по показателям к переходу в "желтую" зону, а Херсонская область может приблизиться к "зеленому" уровню.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснулись в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

По состоянию на 28 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 95 тыс. украинцев.

Теги: эпидемия, Волынская область, Запорожская область, карантин, Министерство регионального развития, Алексей Чернышов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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