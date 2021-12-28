"В новый год на позитивной ноте". Волынскую и Запорожскую области переводят из "красной" в "желтую" карантинную зону

С 30 декабря в Украине не останется областей в "красной" зоне Фото: depositphotos.com

Таким образом, с 30 декабря все регионы Украины окажутся в "желтой" зоне карантина.

"Рад сообщить, что сейчас не остается областей в "красном" статусе, в новый год входим на такой позитивной ноте", – отметил глава министерства Алексей Чернышов.

Он призвал руководителей областей позаботиться о том, чтобы темпы вакцинации не снижались, а в общественных местах были соблюдены карантинные ограничения.

Шесть областей перешли из "красной" зоны в "желтую" 23 декабря. Волынская и Запорожская области оставались последними в "красной" зоне.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 24 декабря, что Волынская и Запорожская области также близки по показателям к переходу в "желтую" зону, а Херсонская область может приблизиться к "зеленому" уровню.