На трех ТЭС баланс угля соответствует гарантированным запасам – Минэнергетики Украины

В Минэнерго Украины заявили о системном накоплении угля на складах ТЭЦ и ТЭС Фото: depositphotos.com

"На сегодняшний день мы уже видим, что на трех станциях баланс угля соответствует гарантированным запасам, даже превышает. В целом мы видим системное накопление угля на складах ТЭЦ и ТЭС. Это происходит прежде всего благодаря поставке угля морским путем… Тот план, который мы видели в начале месяца – это 650 тыс. тонн импортного угля морским путем, мы его выполняем", – сказал глава Минэнерго.

Галущенко заверил, что "ни одна квартира, дом, община, район или город – они не будут отключаться из-за нехватки электроэнергии".

"Ключевым является то, что мы считаем любую попытку или любые планы ремонтов [на ТЭС] в отопительный сезон недопустимыми и мы со своей стороны будем вести коммуникацию с теми частными компаниями, чтобы такие плановые ремонты прекратились", – отметил министр.

Галущенко добавил, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Как сообщил пресс-центр Министерства энергетики Украины, на 28 декабря запасы угля на ТЭС составили 482,2 тыс. тонн. 21 декабря запасы угля составляли 463,4 тыс. тонн, 14 декабря – 459,6 тыс. тонн.

Согласно данным Минэнергетики, гарантированные запасы топлива соблюдены на двух ТЭС – Запорожской (99,8 тыс. тонн при минимальных 93,0 тыс. тонн, ДТЭК) и Трипольской (64,0 тыс. тонн при минимальных 50,6 тыс. тонн, "Центрэнерго"). Запасы угля на Криворожской ТЭС (ДТЭК) практически соответствуют гарантированным – 30,6 тыс. тонн при необходимых 31,0 тыс. тонн.

Инфографика: mpe.kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).