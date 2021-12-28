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На трех ТЭС баланс угля соответствует гарантированным запасам – Минэнергетики Украины

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В Минэнерго Украины заявили о системном накоплении угля на складах ТЭЦ и ТЭС
В Минэнерго Украины заявили о системном накоплении угля на складах ТЭЦ и ТЭС
Фото: depositphotos.com

В Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Об этом 28 декабря на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Кабмина Украины, рассказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

"На сегодняшний день мы уже видим, что на трех станциях баланс угля соответствует гарантированным запасам, даже превышает. В целом мы видим системное накопление угля на складах ТЭЦ и ТЭС. Это происходит прежде всего благодаря поставке угля морским путем… Тот план, который мы видели в начале месяца – это 650 тыс. тонн импортного угля морским путем, мы его выполняем", – сказал глава Минэнерго.

Галущенко заверил, что "ни одна квартира, дом, община, район или город – они не будут отключаться из-за нехватки электроэнергии".

"Ключевым является то, что мы считаем любую попытку или любые планы ремонтов [на ТЭС] в отопительный сезон недопустимыми и мы со своей стороны будем вести коммуникацию с теми частными компаниями, чтобы такие плановые ремонты прекратились", – отметил министр.

Галущенко добавил, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Как сообщил пресс-центр Министерства энергетики Украины, на 28 декабря запасы угля на ТЭС составили 482,2 тыс. тонн. 21 декабря запасы угля составляли 463,4 тыс. тонн, 14 декабря – 459,6 тыс. тонн.

Согласно данным Минэнергетики, гарантированные запасы топлива соблюдены на двух ТЭС – Запорожской (99,8 тыс. тонн при минимальных 93,0 тыс. тонн, ДТЭК) и Трипольской (64,0 тыс. тонн при минимальных 50,6 тыс. тонн, "Центрэнерго"). Запасы угля на Криворожской ТЭС (ДТЭК) практически соответствуют гарантированным – 30,6 тыс. тонн при необходимых 31,0 тыс. тонн.

Инфографика: mpe.kmu.gov.ua
Инфографика: mpe.kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Контекст:

В Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Девять ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному "Центрэнерго", еще одна – компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова. Две ТЭС находятся на не подконтрольной Украине территории Донбасса (одна принадлежит ДТЭК, вторая – "Донбассэнерго").

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

Также в Минэнерго заявили, что особенностью этого отопительного сезона является работа на полную мощность атомной генерации. Сейчас на четырех АЭС в Украине работает 14 из 15 энергоблоков, их мощность составляет почти 12,5 тыс. МВт.

Теги: Украина, уголь, энергетика, импорт, дефицит, отопительный сезон, ДТЭК, Министерство энергетики, электроэнергия, ТЭС, ТЭЦ, Центрэнерго, корабли, брифинг, Герман Галущенко
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