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Галущенко рассказал, где сейчас находятся корабли с углем для Украины

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Два корабля с углем, прибывшие в Украину, уже разгрузили, еще два разгружают сейчас
Два корабля с углем, прибывшие в Украину, уже разгрузили, еще два разгружают сейчас
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В декабре Украина ожидает получить морским путем суммарно около 650 тыс. тонн угля. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил на брифинге 24 декабря, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам министра, плановый объем получения угля на декабрь для Украины составляет около 1,8 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн – отечественного.

Он подчеркнул, что уголь системно поставляется морскими путями и на протяжении декабря накапливается в стране.

"Есть график движения кораблей, он отслеживается, мы четко видим, какие корабли в дороге, какие на разгрузке и как дальше этот уголь "Укрзалізницею" поставляется на станции", – сказал Галущенко.

По его словам, на сейчас уже полностью разгружены два судна. Еще два судна, в которых 75 тыс. и 83 тыс. тонн угля, находятся в порту Южный на разгрузке: один предназначен для компании ДТЭК, второй – для "Центрэнерго".

"В этот же порт направляются еще два судна общим объемом 150 тыс. тонн. В порту ТИС находится судно объемом 55 тыс. тонн. И до конца декабря ожидается приход в порт ТИС еще одного судна объемом около 72 тыс. тонн, в порт Черноморск направляется одно судно с углем объемом 75 тыс. тонн", – рассказал министр.

Он уточнил, что это уголь из США, Австралии и Колумбии.

Контекст:

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

В Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн. В то же время 21 декабря в Минэнерго отметили, что в Украине ни одна ТЭС не имеет минимальных запасов угля.

Также в Минэнерго заявили, что особенностью этого отопительного сезона является работа на полную мощность атомной генерации. Сейчас на четырех АЭС в Украине работает 14 из 15 энергоблоков, их мощность составляет почти 12,5 тыс. МВт.

Теги: уголь, энергетика, импорт, отопительный сезон, ДТЭК, Министерство энергетики, Центрэнерго, судно, Черноморск, порт Южный, корабли, Герман Галущенко
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