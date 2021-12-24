Галущенко рассказал, где сейчас находятся корабли с углем для Украины

Два корабля с углем, прибывшие в Украину, уже разгрузили, еще два разгружают сейчас Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

По словам министра, плановый объем получения угля на декабрь для Украины составляет около 1,8 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн – отечественного.

Он подчеркнул, что уголь системно поставляется морскими путями и на протяжении декабря накапливается в стране.

"Есть график движения кораблей, он отслеживается, мы четко видим, какие корабли в дороге, какие на разгрузке и как дальше этот уголь "Укрзалізницею" поставляется на станции", – сказал Галущенко.

По его словам, на сейчас уже полностью разгружены два судна. Еще два судна, в которых 75 тыс. и 83 тыс. тонн угля, находятся в порту Южный на разгрузке: один предназначен для компании ДТЭК, второй – для "Центрэнерго".

"В этот же порт направляются еще два судна общим объемом 150 тыс. тонн. В порту ТИС находится судно объемом 55 тыс. тонн. И до конца декабря ожидается приход в порт ТИС еще одного судна объемом около 72 тыс. тонн, в порт Черноморск направляется одно судно с углем объемом 75 тыс. тонн", – рассказал министр.

Он уточнил, что это уголь из США, Австралии и Колумбии.