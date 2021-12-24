Галущенко рассказал, где сейчас находятся корабли с углем для Украины

По словам министра, плановый объем получения угля на декабрь для Украины составляет около 1,8 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн – отечественного.
Он подчеркнул, что уголь системно поставляется морскими путями и на протяжении декабря накапливается в стране.
"Есть график движения кораблей, он отслеживается, мы четко видим, какие корабли в дороге, какие на разгрузке и как дальше этот уголь "Укрзалізницею" поставляется на станции", – сказал Галущенко.
По его словам, на сейчас уже полностью разгружены два судна. Еще два судна, в которых 75 тыс. и 83 тыс. тонн угля, находятся в порту Южный на разгрузке: один предназначен для компании ДТЭК, второй – для "Центрэнерго".
"В этот же порт направляются еще два судна общим объемом 150 тыс. тонн. В порту ТИС находится судно объемом 55 тыс. тонн. И до конца декабря ожидается приход в порт ТИС еще одного судна объемом около 72 тыс. тонн, в порт Черноморск направляется одно судно с углем объемом 75 тыс. тонн", – рассказал министр.
Он уточнил, что это уголь из США, Австралии и Колумбии.
В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".
Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".
Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.
Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".
В Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн. В то же время 21 декабря в Минэнерго отметили, что в Украине ни одна ТЭС не имеет минимальных запасов угля.
Также в Минэнерго заявили, что особенностью этого отопительного сезона является работа на полную мощность атомной генерации. Сейчас на четырех АЭС в Украине работает 14 из 15 энергоблоков, их мощность составляет почти 12,5 тыс. МВт.