Ахметов договорился о поставках из США дополнительных двух кораблей с углем

С начала декабря ДТЭК импортировала морем около 200 тыс. т угля Фото: energo.dtek.com

"Компания договорилась о дополнительном девятом "Панамаксе". Импортируемое компанией топливо в дополнение к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Ранее контракты были подписаны на семь партий импортного угля в объеме около 450 тыс. т. Импорт дополнительных судов обусловлен в том числе сложной ситуацией с углем на государственных ТЭС. ДТЭК уже получила четыре корабля с углем. Пятая и шестая партии прибудут в Украину на этой неделе.

"Уже завтра судно с 75 тыс. т угля происхождением из Колумбии прибывает в порт Черноморск. Второе, с 72 тыс. т топлива из США, будет пришвартовано в порту ТИС в выходные", – сообщили в компании.

С начала декабря ДТЭК импортировала морем около 200 тыс. т угля. Для стабильного прохождения отопительного сезона на сегодняшний день компанией в целом законтрактовано более 1 млн т импортного топлива.

Также компания продолжает наращивать добычу украинского угля – в ноябре на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли около 1,5 млн т угля марки "Г". За 11 месяцев шахтеры компании добыли более 15,2 млн тонн угля.