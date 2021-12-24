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Уровень потребления электричества в Украине уже превысил максимальный прошлого сезона – министр энергетики

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Министр заверил, что энергосистемы работают стабильно
Министр заверил, что энергосистемы работают стабильно
Фото: depositphotos.com

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергоресурсов в Украине достаточно для прохождения отопительного сезона, а энергосистемы работают стабильно. Об этом он сказал на брифинге 24 декабря, передает корреспондент "ГОРДОН".

Министр отметил, что на этой неделе в Украине похолодало, потребление электроэнергии увеличилось и по состоянию на 23 декабря составило более 24,5 тыс МВт.

"Эти показатели значительно превышают потребление прошлого года, когда максимальный уровень потребления на протяжении сезона составлял 24,1 МВт", – отметил Галущенко.

Он заверил, что, даже несмотря на повышение уровня потребления, энергосистемы работают стабильно и генерация покрывает все потребности потребителей. Чиновник отметил, что у "Энергоатома" есть дополнительный резерв мощности более 500 МВт.

"Есть соответствующие мощности и тепловой генерации, и гидро-, поэтому мы абсолютно спокойно проходим этот период, когда происходит существенное снижение температуры", – сказал он.

Министр также обратил внимание, что в этом году в холодный период существенно снизилась и "почти сведена к нулю" аварийность. По его информации, аварий в десятки раз меньше, чем в прошлом году. Он объяснил это усилением контроля государства за эксплуатацией и ремонтами в результате решений СНБО.

По его словам, плановый объем угля на декабрь для Украины составляет около 1,8 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн – отечественного. Около 650 тыс. тонн угля будет доставлено морским путем.

"Запасы газа составляют более 14,5 млрд м³. На самом деле, этого достаточно для прохождения сезона. И НАК "Нафтогаз" имеет необходимые ресурсы, в случае необходимости будет увеличен объем", – подчеркнул Галущенко.

Контекст:

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд".

Ряд мэров, в частности мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов, заявили о риске веерных отключений электроэнергии в Украине. Но Шмыгаль назвал эту информацию дезинформацией. "Веерных отключений в стране нет", – заявил премьер 11 ноября, призвав не путать их с регламентными работами в электросетях. Об этом также говорил министр энергетики Галущенко.

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко говорил 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.

8 декабря Служба безопасности Украины отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

По состоянию на 16 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 447,3 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Теги: газ, уголь, энергетика, авария, импорт, СНБО, отопление, электричество, отопительный сезон, электроэнергия, Энергоатом, морозы, корабли, энергосистема, Герман Галущенко
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