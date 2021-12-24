Уровень потребления электричества в Украине уже превысил максимальный прошлого сезона – министр энергетики

Министр отметил, что на этой неделе в Украине похолодало, потребление электроэнергии увеличилось и по состоянию на 23 декабря составило более 24,5 тыс МВт.

"Эти показатели значительно превышают потребление прошлого года, когда максимальный уровень потребления на протяжении сезона составлял 24,1 МВт", – отметил Галущенко.

Он заверил, что, даже несмотря на повышение уровня потребления, энергосистемы работают стабильно и генерация покрывает все потребности потребителей. Чиновник отметил, что у "Энергоатома" есть дополнительный резерв мощности более 500 МВт.

"Есть соответствующие мощности и тепловой генерации, и гидро-, поэтому мы абсолютно спокойно проходим этот период, когда происходит существенное снижение температуры", – сказал он.

Министр также обратил внимание, что в этом году в холодный период существенно снизилась и "почти сведена к нулю" аварийность. По его информации, аварий в десятки раз меньше, чем в прошлом году. Он объяснил это усилением контроля государства за эксплуатацией и ремонтами в результате решений СНБО.

По его словам, плановый объем угля на декабрь для Украины составляет около 1,8 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн – отечественного. Около 650 тыс. тонн угля будет доставлено морским путем.

"Запасы газа составляют более 14,5 млрд м³. На самом деле, этого достаточно для прохождения сезона. И НАК "Нафтогаз" имеет необходимые ресурсы, в случае необходимости будет увеличен объем", – подчеркнул Галущенко.