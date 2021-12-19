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"Вопрос миллиардов". Милованов ответил на вопрос, сможет ли Украина пройти отопительный сезон

Милованов считает, что прохождение отопительного сезона вопрос больше финансовый
Милованов считает, что прохождение отопительного сезона – вопрос больше финансовый
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Украине под силу решить проблемы, связанные с прохождением отопительного сезона. Об этом в опубликованном 19 декабря интервью телеканалу "Дом" заявил советник руководителя Офиса президента Украины, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Один вопрос – есть ли физические ресурсы или будет ли возможность купить, приобрести ресурсы, необходимые для энергетики, для отопления. А другой – сколько это будет стоить государству и кто за это заплатит. И первый, и второй вопросы – оба важны. В новостях очень много говорили, что запасы угля маленькие. Эта проблема, действительно, существует, но она под контролем и она будет решена", – сказал он.

Экономист отметил, что в Украине каждый год отопительный сезон выглядит как "героическая борьба" якобы из-за недостаточной подготовки к этому, "но каждый год мы проходим нормально отопительный сезон".

"У нас есть возможность нормально пройти и этот сезон. Вопрос, действительно, больше финансовый. Потому что цены на мировых рынках очень большие и многое зависит от того, будут ли они продолжать расти или стабилизируются. И, конечно же, разницу государство будет сглаживать. [...] Но, опять же, вопрос – насколько это критично для бюджета? Это не такие большие суммы – вопрос, ну не знаю, миллиардов. Звучит вроде как очень много. Но сравните это с сотнями миллиардов, которые необходимы на медицину, на оборону, на образование. Да, мы говорим совершенно о других суммах денег", – объяснил Милованов.

Контекст:

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко говорил 13 декабря, что запасов газа в газовых хранилищах Украины должно хватить, чтобы спокойно пройти зиму. Через три дня он признал, что если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы при прохождении отопительного сезона.

17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что две теплоэлектростанции (ТЭС) и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

8 декабря Служба безопасности Украины отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

По состоянию на 16 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 447,3 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

В Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

Теги: экономика, энергетика, отопление, отопительный сезон, ТЭС, ТЭЦ, советник, украинец, финансы, Тимофей Милованов, природный газ
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