"Вопрос миллиардов". Милованов ответил на вопрос, сможет ли Украина пройти отопительный сезон

"Один вопрос – есть ли физические ресурсы или будет ли возможность купить, приобрести ресурсы, необходимые для энергетики, для отопления. А другой – сколько это будет стоить государству и кто за это заплатит. И первый, и второй вопросы – оба важны. В новостях очень много говорили, что запасы угля маленькие. Эта проблема, действительно, существует, но она под контролем и она будет решена", – сказал он.

Экономист отметил, что в Украине каждый год отопительный сезон выглядит как "героическая борьба" якобы из-за недостаточной подготовки к этому, "но каждый год мы проходим нормально отопительный сезон".

"У нас есть возможность нормально пройти и этот сезон. Вопрос, действительно, больше финансовый. Потому что цены на мировых рынках очень большие и многое зависит от того, будут ли они продолжать расти или стабилизируются. И, конечно же, разницу государство будет сглаживать. [...] Но, опять же, вопрос – насколько это критично для бюджета? Это не такие большие суммы – вопрос, ну не знаю, миллиардов. Звучит вроде как очень много. Но сравните это с сотнями миллиардов, которые необходимы на медицину, на оборону, на образование. Да, мы говорим совершенно о других суммах денег", – объяснил Милованов.