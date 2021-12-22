"Возможна незначительная корректировка". В Офисе президента Украины рассказали о тарифах

Он отметил, что в мире сложилась "аномальная ситуация" на рынках энергоресурсов, которая привела к росту цен на природный газ, электроэнергию и уголь.
"Это произошло из-за быстрого выхода глобальной экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и увеличения потребления, к которому цепочки поставок оказались неготовыми", – заявил Шурма.
По его словам, власти понимают, насколько это чувствительная тема для украинцев, они приняли меры для сдерживания роста цен на энергоресурсы и тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
"Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10–11%, в частности тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения на протяжении нынешнего отопительного сезона не будет расти", – уточнил Шурма.
24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).
Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.
Представители правительства с тех пор неоднократно заявляли, что меморандум выполняется и тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут, об этом говорил и президент.
Однако 17 декабря глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сказал, что реальная рыночная цена газа – 45 грн за 1 м³ и из-за разницы между рыночной ценой и тарифом НАК может не сохранить тариф на нынешнем уровне.
"Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны, с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники использования средств, потребителями, украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как выживать", – заявил Витренко.
17 декабря Шмыгаль заявил, что тарифы на отопление, газ и электричество не будут увеличиваться до конца отопительного сезона.