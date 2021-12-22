"Возможна незначительная корректировка". В Офисе президента Украины рассказали о тарифах

Он отметил, что в мире сложилась "аномальная ситуация" на рынках энергоресурсов, которая привела к росту цен на природный газ, электроэнергию и уголь.

"Это произошло из-за быстрого выхода глобальной экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и увеличения потребления, к которому цепочки поставок оказались неготовыми", – заявил Шурма.

По его словам, власти понимают, насколько это чувствительная тема для украинцев, они приняли меры для сдерживания роста цен на энергоресурсы и тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

"Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10–11%, в частности тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения на протяжении нынешнего отопительного сезона не будет расти", – уточнил Шурма.