Снегом засыпает большинство областей Украины, на дороги вывели 1,4 тыс. единиц техники

На территории Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областей выпало от 1 до 3 см снега, в Киевской, Сумской и Полтавской области – до 3 см, во Львовской и Закарпатской – 12 см.

"В областях, где снежит, идет очистка проезжей части от снега, ее посыпают противогололедными материалами. На дорогах работает 1433 единицы техники и 996 рабочих. Проезд обеспечен", – сообщили в "Укравтодоре".

Ведомство призвало водителей при возможности отказаться от поездок на далекие расстояния и опубликовало карту мест отстоя грузового транспорта, а также напомнило номера телефонов дежурных диспетчеров служб автодорог в областях Украины.

В Киеве снегопад начался в 16.00 и спровоцировал пробки, центр города был парализован, отмечает Общественное. Сейчас, согласно данным сервисов Google, ситуация на дорогах столицы улучшилась. На улицы выели 300 единиц спецтехники, сообщил в Facebook мэр города Виталий Кличко. "Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары", – рассказал он.