Метеоролог рассказала, когда в Украину придет арктический воздух и с ним настоящая зима

Этой зимой средняя температура в Украине может быть немного выше, чем в последние 20 лет, но будут и периоды до 15–20 градусов мороза Фото: depositphotos.com

"В столице средней датой начала зимы является 26 ноября, однако в этом году метеорологическая зима как в Киеве, так и на значительной территории Украины может начаться 19 декабря, когда начнет поступать холодный арктический воздух", – рассказала она.

Эксперт прогнозирует, что этой зимой средняя температура в Украине может быть на два градуса выше, чем в течение последних 20 лет.

Самая низкая температура ожидается в Карпатах и на северо-востоке Украины, но и там может быть не так холодно, как в последние десятилетия: в декабре на один-два градуса теплее, в январе и феврале – на два-три градуса.

"Речь идет только о средней за месяц и сезон температуре воздуха. Это не значит, что в течение всей зимы будут отмечаться только аномально высокие температуры", – пояснила Балабух.

Метеоролог подчеркнула, что, "несмотря на то, что высокие температуры будут преобладать, также будут наблюдаться кратковременные периоды с низкими температурами" – до 15−20 градусов мороза и ниже.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что морозы придут в Украину с 21 декабря. Ночью, по ее информации, температура может опускаться до -12...-18 °С, а днем мороз будет колебаться в районе -5...-10 °С.

"Этот прогноз ориентировочный, нуждается в уточнении. Однако тенденция – к похолоданию на следующей неделе! Пошла искать домашние страшные теплые штаны и гуцульские носки", – написала Диденко.

Сегодня она также отметила, что со вторника, с 21 декабря, "как раз накануне самой длинной ночи и невидимого, но реального поворота на весну, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами".