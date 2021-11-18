В Укргидрометцентре спрогнозировали, как изменится климат Украины за 100 лет

Об этом он рассказал изданию "Сегодня" в интервью, которое вышло 17 ноября.
"Один мой польский коллега сказал: неблагодарное дело составлять краткосрочные прогнозы, лучше давать их на 100 лет вперед! Климат в Украине за 100 лет существенно изменится, станет более жарким. В средних широтах, не говоря о южных регионах, зимы не будет совсем. Очень хочется верить, что удастся остановить глобальное потепление, но пока оптимизма мало", – заявил глава Укргидрометцентра.
Он рассказал, что самые быстрые изменения климата в Украине начались в 1980-х годах и продолжаются до сих пор. Изменения климата резко ускорились, когда "накопилась критическая масса вмешательства человека в атмосферу, экологию, озоновый слой", уточнил Кульбида.
"За 30 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,5 градуса. В холодный период, прежде всего это январь – февраль, – на 2–2,5 градуса, в теплый – на 1,5–2 градуса, особенно заметно в июле и августе. Значительно сократилась продолжительность весеннего и осеннего периодов. В отдельные годы, например в 2019-м, в Украине вообще не было метеорологической зимы, то есть устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону снижения. Режим осадков также изменился, хотя не так существенно. Эффективность дождей стала меньшей из-за более быстрого испарения влаги, так как стало теплее. Летом стало больше засушливых явлений, которые губят урожай", – рассказал глава Укргидрометцентра.
В августе Кульбида не исключал, что через 20–25 лет "зимы в Украине вообще не будет".
В докладе, который 9 августа был опубликован на сайте межправительственной группы экспертов по изменению климата, говорится, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с беспрецедентной скоростью и приводит к многочисленным экстремальным погодным явлениям на всей планете.
В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.
2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".