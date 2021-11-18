В Укргидрометцентре спрогнозировали, как изменится климат Украины за 100 лет

Об этом он рассказал изданию "Сегодня" в интервью, которое вышло 17 ноября.

"Один мой польский коллега сказал: неблагодарное дело составлять краткосрочные прогнозы, лучше давать их на 100 лет вперед! Климат в Украине за 100 лет существенно изменится, станет более жарким. В средних широтах, не говоря о южных регионах, зимы не будет совсем. Очень хочется верить, что удастся остановить глобальное потепление, но пока оптимизма мало", – заявил глава Укргидрометцентра.

Он рассказал, что самые быстрые изменения климата в Украине начались в 1980-х годах и продолжаются до сих пор. Изменения климата резко ускорились, когда "накопилась критическая масса вмешательства человека в атмосферу, экологию, озоновый слой", уточнил Кульбида.

"За 30 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,5 градуса. В холодный период, прежде всего это январь – февраль, – на 2–2,5 градуса, в теплый – на 1,5–2 градуса, особенно заметно в июле и августе. Значительно сократилась продолжительность весеннего и осеннего периодов. В отдельные годы, например в 2019-м, в Украине вообще не было метеорологической зимы, то есть устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону снижения. Режим осадков также изменился, хотя не так существенно. Эффективность дождей стала меньшей из-за более быстрого испарения влаги, так как стало теплее. Летом стало больше засушливых явлений, которые губят урожай", – рассказал глава Укргидрометцентра.

В августе Кульбида не исключал, что через 20–25 лет "зимы в Украине вообще не будет".