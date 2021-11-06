"Люди у власти уже проснулись". В Глазго прошли протесты экоактивистов, участие приняла Тунберг. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
5 ноября в шотландском Глазго, где проходит 26-я конференции ООН по климату COP26, состоялась массовая акция протеста экоактивистов, среди которых была шведка Грета Тунберг. Об этом информирует
сайт ООН, который называет число участников "беспрецедентным". "Что мы хотим? Климатической справедливости! Когда мы хотим этого добиться? Прямо сейчас!" – неслось с улицы, говорится в сообщении. Тунберг, в частности, выступила
на митинге. "Многие спрашивают, что нужно для того, чтобы люди у власти проснулись. Но давайте проясним: они уже проснулись. Они точно знают, что делают. Они точно знают, какими бесценными ценностями они жертвуют, чтобы вести бизнес в обычном режиме", – сказала активистка. Deutsche Welle
оценило число протестовавших в 10 тыс. Фотографии из Глазго опубликовало агентство ЕРА
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