ГОРДОН
 
 
События

"Люди у власти уже проснулись". В Глазго прошли протесты экоактивистов, участие приняла Тунберг. Фоторепортаж

Сегодня 01.09
5 ноября в шотландском Глазго, где проходит 26-я конференции ООН по климату COP26, состоялась массовая акция протеста экоактивистов, среди которых была шведка Грета Тунберг. Об этом информирует сайт ООН, который называет число участников "беспрецедентным". "Что мы хотим? Климатической справедливости! Когда мы хотим этого добиться? Прямо сейчас!" – неслось с улицы, говорится в сообщении. Тунберг, в частности, выступила на митинге. "Многие спрашивают, что нужно для того, чтобы люди у власти проснулись. Но давайте проясним: они уже проснулись. Они точно знают, что делают. Они точно знают, какими бесценными ценностями они жертвуют, чтобы вести бизнес в обычном режиме", – сказала активистка. Deutsche Welle оценило число протестовавших в 10 тыс. Фотографии из Глазго опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Великобритания, климат, протесты, митинг, Глазго, саммит, активист, Грета Тунберг
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине G
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли G
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове G
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS