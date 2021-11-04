"Две экобомбы в Украине", отсутствие Путина и миллиарды на спасение планеты. Главное из климатического саммита в Глазго

В целом проблемы изменения климата в течение двух недель будут обсуждать около 30 тыс. делегатов из более чем 180 стран.

Резкое заявление Гутерриша выходит за рамки привычной для подобных событий лексики, отметили журналисты американского издания Axios. В своем выступлении он подчеркнул: человечество стремительно приближается к критической точке, "после которой процессы глобального нагревания начнут протекать еще быстрее".

"Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации. Это иллюзия. Но даже при выполнении заявленных обязательств мир по-прежнему обречен на катастрофическое повышение температуры на 2,7 °C", – сказал генсек ООН.

Издание "ГОРДОН" выяснило, о чем еще говорили на главном климатическом событии года, какие сигналы подавали друг другу президенты, миллиардеры и селебрити, против чего выступали экоактивисты и станут ли итогом COP26 реальные изменения.

Участники саммита: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: EPA

Почувствовать себя Джеймсом Бондом

Самая популярная в мире южнокорейская герл-группа Blackpink подготовила к саммиту видеообращение. Ее участницы – Джису, Дженни, Розэ и Лиса – призвали фанатов и свое поколение "работать для нашей планеты и заботиться о климате на своей территории".

BLACKPINK выступили с речью на #COP26 , призывая фанатов и наше поколение принять меры по борьбе с изменением климата.#ClimateActionInYourArea#BlackPinkClimateAdvocates@BLACKPINK



pic.twitter.com/njcVVfgNbT — BLACKPINK RUSSIA (@BPRussiaFanbase) November 2, 2021

Артистки продолжили новую традицию: в сентябре южнокорейский бойз-бенд BTS, который уже несколько лет рвет мировые чарты, выступил на открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. В организации надеются, что таким образом кумиры молодежи привлекут внимание своего поколения к Целям устойчивого развития, среди которых – борьба с изменением климата, сохранение экосистем моря и суши, устойчивые города и населенные пункты.

Эти цели были разработаны ООН и приняты государствами как руководство к действию в 2015 году. Тогда же на саммите в Париже государства подписали соглашение о борьбе с изменениями климата. Страны-подписанты (их более 190) обязались снизить выбросы парниковых газов и не допустить глобального повышения температуры выше 2 °C (в идеале – 1,5 °C). Однако прошедшие с тех пор шесть лет были самыми жаркими за всю историю человечества. С этого Гутерриш начал свою речь на COP26. По словам генсека ООН, человечество стоит сегодня перед выбором: либо оно остановит этот процесс, либо кризис в конце концов остановит жизнь на планете.

"Пришло время сказать: "хватит", – заявил Гутерриш. – Хватит жестоко обращаться с биоразнообразием. Хватит убивать себя углеродом. Хватит жечь, бурить, сверлить все глубже и глубже. Мы сами роем себе могилу".

Хозяин саммита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что действовать нужно немедленно, иначе будет слишком поздно, и напомнил присутствующим сценарий апокалипсиса из знаменитой бондианы.

"Бонд часто оказывается привязанным к машине Судного дня, отчаянно пытаясь понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить его, в то время как электронные часы безжалостно отсчитывают секунды до взрыва, который положит конец человечеству. Сегодня мы практически в той же ситуации. Но трагедия в том, что это не фильм, – сказал Джонсон. – Машина Судного дня, которую нужно остановить, реальна. Мы можем не чувствовать себя Джеймсом Бондом, но у нас есть возможность и обязанность сделать этот саммит моментом, когда человечество наконец начнет обезвреживать эту бомбу".

Борис Джонсон сравнил происходящее в мире с бондианой. Фото: EPA

Сонный Джо, королева и бабочки

Слушая вступительные речи на СОР26, президент США Джо Байден какое-то время сидел с прикрытыми глазами. Пользователи соцсетей решили, что он задремал, подхватили этот видеофрагмент и запустили хештег #SleepyJoe ("Cонный Джо"). Так, в частности, Байдена называл его предшественник Дональд Трамп.

President Sleepy Joe confirms his name by falling asleep at COP26 today….. pic.twitter.com/Xxgr9qcaTt — Richard Tice (@TiceRichard) November 1, 2021

Выступая с трибуны саммита, Байден заверил: Соединенные Штаты "вновь вернулись за стол переговоров и будут лидировать благодаря силе собственного примера". Он извинился перед мировым сообществом за действия предыдущей администрации Белого дома, которая вывела США из Парижского соглашения, поскольку Трамп в принципе отрицал наличие проблемы глобального потепления и необходимость борьбы с изменениями климата. Однако сейчас не время выяснять отношения или отсиживаться в сторонке, сказал американский лидер.

"Это вызов нашей общей жизни на Земле, экзистенциальная угроза человеческому существованию в том виде, в каком мы знаем его, и каждый день промедления цена нашего бездействия растет", – цитирует Байдена CNN.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул: "Задача ясна: мы должны делать больше и быстрее". Он призвал лидеров государств вместе работать над тем, чтобы убедить себя и других: загрязнять любое место на планете безнаказанно больше нельзя.

На королевский прием, который состоялся 1 ноября, участники COP26 отправились на двухэтажных электроавтобусах. Там их встречали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин, которые совсем недавно пересели на электромобиль, а также принц Уэльский Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, одетой в бирюзовое платье от Брюса Олдфилда с пуговицами из переработанных материалов, отметила в Twitter королевский корреспондент Ребекка Инглиш.

Welcoming the World to #COP26 pic.twitter.com/6fKISJt0KH — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 1, 2021

Королева Великобритании Елизавета II не смогла присутствовать на приеме лично по состоянию здоровья. Она обратилась к участникам саммита с видеообращением, посвятив его своему покойному супругу, герцогу Эдинбургскому Филиппу, который умер в апреле.

Сидя рядом с фотографией Филиппа в окружении бабочек, королева, чье платье украсила знаменитая брошь в виде бабочки, подаренная ей ко дню свадьбы, призвала мировых лидеров "подняться над текущей политической обстановкой и достичь истинной государственной мудрости". "Никто из нас не будет жить вечно, и мы должны сделать это не для себя, а для наших детей и детей наших детей", – сказала королева.

Она добавила, что проблема влияния окружающей среды на человеческий прогресс была близка ее супругу: "Я хорошо помню, что в 1969 году он сказал на собрании ученых: "Если ситуация с загрязнением в мире не является критической в данный момент, абсолютно очевидно, что она станет совершенно невыносимой в течение очень короткого времени".

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Запасного выхода нет

Знаменитая 18-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг 1 ноября выступила на митинге у здания, в котором проходила климатическая конференция, сообщила Evening Standard.

"Мы заявляем: больше не будет бла-бла-бла, больше не будет эксплуатации людей, природы и планеты, – сказала Грета и добавила, что ключ – в руках молодого поколения. – Там собрались политики, наделенные властью, которые только делают вид, что их серьезно заботит наше будущее и проблемы людей, которых уже коснулся климатический кризис. Не стоит ждать перемен от тех, кто там, внутри. Это не лидеры. Лидеры – здесь, и они настоящие".

Митингующие держали в руках плакаты: "Мы следим за вами" и "Запасного выхода нет".

Грета Тунберг: Больше не будет бла-бла-бла. Фото: EPA

Критично к заявлениям мировых лидеров настроены и политические обозреватели в странах Европы. Колумнист нидерландской газеты De Volkskrant Берт Вагендорп убежден, что в вопросе защиты климата политики ведут себя не лучше голландских фермеров.

"Те считают, что климатические меры – это, конечно, прекрасно, но не за счет их доходов. В итоге ничего не происходит, а если что-то и предпринимается, то этого совершенно недостаточно, – написал автор. – Лесные пожары и наводнения происходят все чаще, и причины этого известны всем. Но мы предпочитаем закрывать на это глаза. Неужели для того, чтобы мы пришли в себя, должна произойти настоящая катастрофа, которая, к примеру, сотрет с лица земли Нью-Йорк? Надежда, конечно, остается. Но чем дальше, тем больше приходится надеяться только на чудо".

Пощечина странам Запада

На саммит не приехал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, хотя КНР – на втором месте в мире по количеству парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.

"Физическое отсутствие Си Цзиньпина в Глазго свидетельствует о том, что он не согласен с проповедями или апокалиптическими лозунгами западных правительств", – сказано в статье итальянской газеты Corriere della Sera.

Каждое государство пытается на этом саммите сохранить собственные козыри, убеждены во французской редакции HuffPost: "Китай – крупный производитель угля – не будет предлагать сокращать его добычу, чтобы не подорвать свой рынок труда. Каждый участник переговоров пытается защитить сам себя, внимательно наблюдая за тем, какие карты разыгрывают соседи. В результате мы видим лишь обещания, но если дело доходит до поступков, то они выглядят слишком робко на фоне того, что поставлено на карту".

Не приехал на COP26 и Владимир Путин. Президент РФ записал короткое видеообращение, в котором напомнил, что в России расположено около 20% всех мировых лесных массивов, и поддержал проект декларации по лесо- и землепользованию. "Убежден, сохранение лесов и других природных экосистем – одна из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления и сокращению эмиссии парниковых газов", – сказал Путин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на климатический саммит прибыл и 1 ноября обратился к делегатам с речью. Он заверил, что каждый житель Индии дает обещание не миру, но самому себе вести такой образ жизни, чтобы не вредить окружающей среде.

Моди также сообщил, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов не ранее 2070 года, а развивающимся странам нужна поддержка в размере не менее $1 трлн.

Нарендра Моди считает, что на борьбу с изменениями климата развивающимся странам нужно не менее $1 трлн. Фото: EPA

Это заявление – "пощечина странам Запада", считают в La Repubblica, ведь Индия – на третьем месте в мире по объемам выбросов парниковых газов, после США и Китая.

"Своим заявлением в Глазго премьер страны-субконтинента с населением в 1,3 млрд человек поставил себя во главе блока развивающихся стран, которые считают, что в борьбе за климат Запад ведет себя лицемерно", – уверены в редакции итальянского издания.

Послание миру

2 ноября, на третий день COP26, заговорили ученые и филантропы, среди них – американский миллиардер Билл Гейтс, который в феврале этого года издал книгу "Как избежать климатической катастрофы".

В своем послании миру, приуроченном к саммиту, основатель Microsoft объяснил: один из его главных приоритетов – сделать так, чтобы мир уделял внимание масштабированию инноваций в области чистых технологий.

"Если мы хотим избежать наихудших последствий климатической катастрофы, недостаточно изобретать альтернативные виды энергии с нулевым уровнем выбросов – нам нужно убедиться, что они доступны для людей во всем мире", – подчеркнул миллиардер.

Гейтс напомнил: шесть лет назад, после Парижского саммита, он решил заняться разработкой технологий, которые помогут остановить изменения климата, и основал венчурную компанию Breakthrough Energy, которая уже привлекла более $2 млрд и инвестировала в 80 компаний из 11 стран. Все они работают на будущий "зеленый энергетический переход".

"Но даже если к 2050 году мир достигнет своей цели – нулевого уровня выбросов в атмосферу, – наша работа не будет завершена, – уверен миллиардер. – Люди уже страдают от потепления, и это будет только усугубляться, особенно для самых бедных. Стоимость зеленого перехода должна быть достаточно низкой, чтобы ее мог позволить себе весь мир".

К делегатам также обратился американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос, который накануне саммита обязался выделить на восстановление лесов Африки $1 млрд. Как написала Daily Mail, ключевую роль в этом решении сыграл принц Чарльз.

Джефф Безос: Когда смотришь из космоса на Землю, атмосфера кажется такой тонкой, а мир таким уязвимым. Фото: EPA

Во время выступления Безос рассказал о своем полете в космос в июле этого года: "Мне говорили, что когда видишь Землю из космоса, это меняет твой взгляд на мир, но я не был готов к тому, насколько это правда. Когда смотришь оттуда вниз на Землю, атмосфера кажется такой тонкой, а мир таким уязвимым и таким хрупким. Теперь, в этот очень важный год этого, как мы все знаем, решающего десятилетия, мы должны объединиться для защиты нашего мира".

Основатель Amazon заявил, что направит $2 млрд в свой Фонд Земли – на восстановление природы, экологической справедливости и трансформацию продовольственных систем.

"Две экобомбы в Украине"

Украину на саммите представляет президент Владимир Зеленский. На конференции у него было запланировано несколько выступлений.

1 ноября, обращаясь с приветственной речью, он сказал, что для преодоления глобального потепления "необходимо глобальное потепление в отношениях государств". Президент отметил, что договоренности ничего не стоят, "если для кого-то это просто слова", и в качестве примера привел Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия.

"В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса – затопление шахт, деградация грунта, нехватка питьевой воды. И все это сейчас", – сказал Зеленский.

Второе выступление президента Украины было запланировано 2 ноября на сессии, посвященной глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Модератором был спецпредставитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри.

В Twitter опубликовали фрагмент этой сессии. На записи видно, как Керри приглашает на трибуну Зеленского. "Президент Зеленский... Я не вижу президента Зеленского", – говорит дипломат и потом перечисляет других лидеров государств, которые должны были выступать на мероприятии, но отсутствовали в зале.

3 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что информацию об опоздании Зеленского распространяют российские СМИ, чтобы дискредитировать Украину. По словам дипломата, в этом время президент Украины проводил важную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны организаторов мероприятия. Поэтому давайте не вестись на российские упреки и на все их провокации", – призвал Кулеба.

Почему конференция COP26 – это важно?

Рамочная конвенция ООН по изменению климата и тематические саммиты имеют большое значение, написал журнал The Economist.

"Научные институты, дипломаты, активисты и общественность в целом формируют наилучший механизм для того, чтобы мы могли осознать фундаментальную истину: мечта о планете с почти восьмимиллиардным населением, живущим в достатке, так и останется мечтой, если наша экономика будет по-прежнему опираться на уголь, нефть и природный газ", – пояснили авторы статьи.

26-я климатическая конференция уже имеет конкретный результат: более 100 государств, на территориях которых расположено 85% лесов планеты, включая хвойные леса Канады и тропические леса Амазонии, подписали декларацию, которой обязались прекратить вырубку деревьев на Земле до 2030 года.

На защиту и восстановление лесов государства направят около $12 млрд плюс получат примерно $7 млрд частных инвестиций.

Подписанты пообещали защищать тропические леса Амазонии. Фото: depositphotos.com

Борцы с изменением климата разочарованы. В Greenpeace заявили, что декларация – это фактически "зеленый свет еще десятилетию вырубки лесов".

Однако Гутерриш приветствовал подписание документа.

"Это важный шаг, – подчеркнул он в Twitter. – Но подписание декларации – это самое простое. Очень важно, чтобы она была претворена в жизнь для людей и планеты".