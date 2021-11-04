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"Две экобомбы в Украине", отсутствие Путина и миллиарды на спасение планеты. Главное из климатического саммита в Глазго

Климатический саммит проходит в Великобритании с 31 октября по 12 ноября
Климатический саммит проходит в Великобритании с 31 октября по 12 ноября
Фото: EPA

"Хватит относиться к природе как к туалету!" – обратился 1 ноября к мировым лидерам, присутствующим на 26-й конференции ООН по климату COP26 в шотландском Глазго, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Конференция открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. В ней примут участие более 100 мировых лидеров, сообщила газета Daily Record.

В целом проблемы изменения климата в течение двух недель будут обсуждать около 30 тыс. делегатов из более чем 180 стран. 

Резкое заявление Гутерриша выходит за рамки привычной для подобных событий лексики, отметили журналисты американского издания Axios. В своем выступлении он подчеркнул: человечество стремительно приближается к критической точке, "после которой процессы глобального нагревания начнут протекать еще быстрее".  

"Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации. Это иллюзия. Но даже при выполнении заявленных обязательств мир по-прежнему обречен на катастрофическое повышение температуры на 2,7 °C", – сказал генсек ООН.

Издание "ГОРДОН" выяснило, о чем еще говорили на главном климатическом событии года, какие сигналы подавали друг другу президенты, миллиардеры и селебрити, против чего выступали экоактивисты и станут ли итогом COP26 реальные изменения.  

Участники конференции: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: EPA
Участники саммита: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: EPA

Почувствовать себя Джеймсом Бондом

Самая популярная в мире южнокорейская герл-группа Blackpink подготовила к саммиту видеообращение. Ее участницы – Джису, Дженни, Розэ и Лиса – призвали фанатов и свое поколение "работать для нашей планеты и заботиться о климате на своей территории".

Артистки продолжили новую традицию: в сентябре южнокорейский бойз-бенд BTS, который уже несколько лет рвет мировые чарты, выступил на открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. В организации надеются, что таким образом кумиры молодежи привлекут внимание своего поколения к Целям устойчивого развития, среди которых – борьба с изменением климата, сохранение экосистем моря и суши, устойчивые города и населенные пункты.

Эти цели были разработаны ООН и приняты государствами как руководство к действию в 2015 году. Тогда же на саммите в Париже государства подписали соглашение о борьбе с изменениями климата. Страны-подписанты (их более 190) обязались снизить выбросы парниковых газов и не допустить глобального повышения температуры выше 2 °C (в идеале – 1,5 °C). Однако прошедшие с тех пор шесть лет были самыми жаркими за всю историю человечества. С этого Гутерриш начал свою речь на COP26. По словам генсека ООН, человечество стоит сегодня перед выбором: либо оно остановит этот процесс, либо кризис в конце концов остановит жизнь на планете.

"Пришло время сказать: "хватит", – заявил Гутерриш. – Хватит жестоко обращаться с биоразнообразием. Хватит убивать себя углеродом. Хватит жечь, бурить, сверлить все глубже и глубже. Мы сами роем себе могилу".

Хозяин саммита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что действовать нужно немедленно, иначе будет слишком поздно, и напомнил присутствующим сценарий апокалипсиса из знаменитой бондианы.

"Бонд часто оказывается привязанным к машине Судного дня, отчаянно пытаясь понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить его, в то время как электронные часы безжалостно отсчитывают секунды до взрыва, который положит конец человечеству. Сегодня мы практически в той же ситуации. Но трагедия в том, что это не фильм, – сказал Джонсон. – Машина Судного дня, которую нужно остановить, реальна. Мы можем не чувствовать себя Джеймсом Бондом, но у нас есть возможность и обязанность сделать этот саммит моментом, когда человечество наконец начнет обезвреживать эту бомбу".

Борис Джонсон сравнил происходящее в мире с бондианой. Фото: EPA
Борис Джонсон сравнил происходящее в мире с бондианой. Фото: EPA

Сонный Джо, королева и бабочки

Слушая вступительные речи на СОР26, президент США Джо Байден какое-то время сидел с прикрытыми глазами. Пользователи соцсетей решили, что он задремал, подхватили этот видеофрагмент и запустили хештег #SleepyJoe ("Cонный Джо"). Так, в частности, Байдена называл его предшественник Дональд Трамп.

Выступая с трибуны саммита, Байден заверил: Соединенные Штаты "вновь вернулись за стол переговоров и будут лидировать благодаря силе собственного примера". Он извинился перед мировым сообществом за действия предыдущей администрации Белого дома, которая вывела США из Парижского соглашения, поскольку Трамп в принципе отрицал наличие проблемы глобального потепления и необходимость борьбы с изменениями климата. Однако сейчас не время выяснять отношения или отсиживаться в сторонке, сказал американский лидер.

"Это вызов нашей общей жизни на Земле, экзистенциальная угроза человеческому существованию в том виде, в каком мы знаем его, и каждый день промедления цена нашего бездействия растет", – цитирует Байдена CNN

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул: "Задача ясна: мы должны делать больше и быстрее". Он призвал лидеров государств вместе работать над тем, чтобы убедить себя и других: загрязнять любое место на планете безнаказанно больше нельзя.

На королевский прием, который состоялся 1 ноября, участники COP26 отправились на двухэтажных электроавтобусах. Там их встречали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин, которые совсем недавно пересели на электромобиль, а также принц Уэльский Чарльз с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, одетой в бирюзовое платье от Брюса Олдфилда с пуговицами из переработанных материалов, отметила в Twitter королевский корреспондент Ребекка Инглиш. 

Королева Великобритании Елизавета II не смогла присутствовать на приеме лично по состоянию здоровья. Она обратилась к участникам саммита с видеообращением, посвятив его своему покойному супругу, герцогу Эдинбургскому Филиппу, который умер в апреле.

Сидя рядом с фотографией Филиппа в окружении бабочек, королева, чье платье украсила знаменитая брошь в виде бабочки, подаренная ей ко дню свадьбы, призвала мировых лидеров "подняться над текущей политической обстановкой и достичь истинной государственной мудрости". "Никто из нас не будет жить вечно, и мы должны сделать это не для себя, а для наших детей и детей наших детей", – сказала королева.

Она добавила, что проблема влияния окружающей среды на человеческий прогресс была близка ее супругу: "Я хорошо помню, что в 1969 году он сказал на собрании ученых: "Если ситуация с загрязнением в мире не является критической в данный момент, абсолютно очевидно, что она станет совершенно невыносимой в течение очень короткого времени".

Запасного выхода нет

Знаменитая 18-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг 1 ноября выступила на митинге у здания, в котором проходила климатическая конференция, сообщила Evening Standard

"Мы заявляем: больше не будет бла-бла-бла, больше не будет эксплуатации людей, природы и планеты, – сказала Грета и добавила, что ключ – в руках молодого поколения. – Там собрались политики, наделенные властью, которые только делают вид, что их серьезно заботит наше будущее и проблемы людей, которых уже коснулся климатический кризис. Не стоит ждать перемен от тех, кто там, внутри. Это не лидеры. Лидеры – здесь, и они настоящие".

Митингующие держали в руках плакаты: "Мы следим за вами" и "Запасного выхода нет".

Грета Тунберг: Больше не будет бла-бла-бла. Фото: EPA
Грета Тунберг: Больше не будет бла-бла-бла. Фото: EPA

Критично к заявлениям мировых лидеров настроены и политические обозреватели в странах Европы. Колумнист нидерландской газеты De Volkskrant Берт Вагендорп убежден, что в вопросе защиты климата политики ведут себя не лучше голландских фермеров.

"Те считают, что климатические меры – это, конечно, прекрасно, но не за счет их доходов. В итоге ничего не происходит, а если что-то и предпринимается, то этого совершенно недостаточно, – написал автор. – Лесные пожары и наводнения происходят все чаще, и причины этого известны всем. Но мы предпочитаем закрывать на это глаза. Неужели для того, чтобы мы пришли в себя, должна произойти настоящая катастрофа, которая, к примеру, сотрет с лица земли Нью-Йорк? Надежда, конечно, остается. Но чем дальше, тем больше приходится надеяться только на чудо".

Пощечина странам Запада

На саммит не приехал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, хотя КНР – на втором месте в мире по количеству парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.

"Физическое отсутствие Си Цзиньпина в Глазго свидетельствует о том, что он не согласен с проповедями или апокалиптическими лозунгами западных правительств", – сказано в статье итальянской газеты Corriere della Sera.

Каждое государство пытается на этом саммите сохранить собственные козыри, убеждены во французской редакции HuffPost: "Китай – крупный производитель угля – не будет предлагать сокращать его добычу, чтобы не подорвать свой рынок труда. Каждый участник переговоров пытается защитить сам себя, внимательно наблюдая за тем, какие карты разыгрывают соседи. В результате мы видим лишь обещания, но если дело доходит до поступков, то они выглядят слишком робко на фоне того, что поставлено на карту".

Не приехал на COP26 и Владимир Путин. Президент РФ записал короткое видеообращение, в котором напомнил, что в России расположено около 20% всех мировых лесных массивов, и поддержал проект декларации по лесо- и землепользованию. "Убежден, сохранение лесов и других природных экосистем – одна из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления и сокращению эмиссии парниковых газов", – сказал Путин.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на климатический саммит прибыл и 1 ноября обратился к делегатам с речью. Он заверил, что каждый житель Индии дает обещание не миру, но самому себе вести такой образ жизни, чтобы не вредить окружающей среде.

Моди также сообщил, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов не ранее 2070 года, а развивающимся странам нужна поддержка в размере не менее $1 трлн.

Нарендра Моди считает, что на борьбу с изменениями климата развивающимся странам нужно не менее $1 трлн. Фото: EPA
Нарендра Моди считает, что на борьбу с изменениями климата развивающимся странам нужно не менее $1 трлн. Фото: EPA

Это заявление – "пощечина странам Запада", считают в La Repubblica, ведь Индия – на третьем месте в мире по объемам выбросов парниковых газов, после США и Китая.

"Своим заявлением в Глазго премьер страны-субконтинента с населением в 1,3 млрд человек поставил себя во главе блока развивающихся стран, которые считают, что в борьбе за климат Запад ведет себя лицемерно", – уверены в редакции итальянского издания. 

Послание миру

2 ноября, на третий день COP26, заговорили ученые и филантропы, среди них – американский миллиардер Билл Гейтс, который в феврале этого года издал книгу "Как избежать климатической катастрофы".

В своем послании миру, приуроченном к саммиту, основатель Microsoft объяснил: один из его главных приоритетов – сделать так, чтобы мир уделял внимание масштабированию инноваций в области чистых технологий.

"Если мы хотим избежать наихудших последствий климатической катастрофы, недостаточно изобретать альтернативные виды энергии с нулевым уровнем выбросов – нам нужно убедиться, что они доступны для людей во всем мире", – подчеркнул миллиардер.

Гейтс напомнил: шесть лет назад, после Парижского саммита, он решил заняться разработкой технологий, которые помогут остановить изменения климата, и основал венчурную компанию Breakthrough Energy, которая уже привлекла более $2 млрд  и инвестировала в 80 компаний из 11 стран. Все они работают на будущий "зеленый энергетический переход". 

"Но даже если к 2050 году мир достигнет своей цели – нулевого уровня выбросов в атмосферу, – наша работа не будет завершена, – уверен миллиардер. – Люди уже страдают от потепления, и это будет только усугубляться, особенно для самых бедных. Стоимость зеленого перехода должна быть достаточно низкой, чтобы ее мог позволить себе весь мир". 

К делегатам также обратился американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос, который накануне саммита обязался выделить на восстановление лесов Африки $1 млрд. Как написала Daily Mail, ключевую роль в этом решении сыграл принц Чарльз.

Джефф Безос: Когда смотришь из космоса на Землю, атмосфера кажется такой тонкой, а мир таким уязвимым. Фото: EPA
Джефф Безос: Когда смотришь из космоса на Землю, атмосфера кажется такой тонкой, а мир таким уязвимым. Фото: EPA

Во время выступления Безос рассказал о своем полете в космос в июле этого года: "Мне говорили, что когда видишь Землю из космоса, это меняет твой взгляд на мир, но я не был готов к тому, насколько это правда. Когда смотришь оттуда вниз на Землю, атмосфера кажется такой тонкой, а мир таким уязвимым и таким хрупким. Теперь, в этот очень важный год этого, как мы все знаем, решающего десятилетия, мы должны объединиться для защиты нашего мира". 

Основатель Amazon заявил, что направит $2 млрд в свой Фонд Земли – на восстановление природы, экологической справедливости и трансформацию продовольственных систем.

"Две экобомбы в Украине"

Украину на саммите представляет президент Владимир Зеленский. На конференции у него было запланировано несколько выступлений. 

1 ноября, обращаясь с приветственной речью, он сказал, что для преодоления глобального потепления "необходимо глобальное потепление в отношениях государств". Президент отметил, что договоренности ничего не стоят, "если для кого-то это просто слова", и в качестве примера привел Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия.

"В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса – затопление шахт, деградация грунта, нехватка питьевой воды. И все это сейчас", – сказал Зеленский.

Второе выступление президента Украины было запланировано 2 ноября на сессии, посвященной глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Модератором был спецпредставитель президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри. 

В Twitter опубликовали фрагмент этой сессии. На записи видно, как Керри приглашает на трибуну Зеленского. "Президент Зеленский... Я не вижу президента Зеленского", – говорит дипломат и потом перечисляет других лидеров государств, которые должны были выступать на мероприятии, но отсутствовали в зале. 

3 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что информацию об опоздании Зеленского распространяют российские СМИ, чтобы дискредитировать Украину. По словам дипломата, в этом время президент Украины проводил важную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

"Произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны организаторов мероприятия. Поэтому давайте не вестись на российские упреки и на все их провокации", – призвал Кулеба. 

Почему конференция COP26 – это важно?

Рамочная конвенция ООН по изменению климата и тематические саммиты имеют большое значение, написал журнал The Economist.

"Научные институты, дипломаты, активисты и общественность в целом формируют наилучший механизм для того, чтобы мы могли осознать фундаментальную истину: мечта о планете с почти восьмимиллиардным населением, живущим в достатке, так и останется мечтой, если наша экономика будет по-прежнему опираться на уголь, нефть и природный газ", – пояснили авторы статьи.

26-я климатическая конференция уже имеет конкретный результат: более 100 государств, на территориях которых расположено 85% лесов планеты, включая хвойные леса Канады и тропические леса Амазонии, подписали декларацию, которой обязались прекратить вырубку деревьев на Земле до 2030 года.

На защиту и восстановление лесов государства направят около $12 млрд плюс получат примерно $7 млрд частных инвестиций.

Подписанты пообещали защищать тропические леса Амазонии. Фото: EPA
Подписанты пообещали защищать тропические леса Амазонии. Фото: depositphotos.com

Борцы с изменением климата разочарованы. В Greenpeace заявили, что декларация – это фактически "зеленый свет еще десятилетию вырубки лесов".

Однако Гутерриш приветствовал подписание документа.

"Это важный шаг, – подчеркнул он в Twitter. – Но подписание декларации – это самое простое. Очень важно, чтобы она была претворена в жизнь для людей и планеты". 

Теги: Владимир Путин, климат, Билл Гейтс, Джон Керри, Джо Байден, Си Цзиньпин, королева Елизавета II, принц Чарльз, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Джефф Безос, Парижское соглашение, Антониу Гутерриш, Эммануэль Макрон, Нарендра Моди, Грета Тунберг
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