Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом

Джонсон: Не все из нас выглядят, как Джеймс Бонд, но у нас есть возможность и обязанность наконец начать обезвреживать эту бомбу Фото: EPA

Он сравнил климатический кризис со сценарием апокалипсиса из "бондианы".

"Бонд часто в своих фильмах оказывается привязанным к машине Судного дня, отчаянно пытаясь понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить его, в то время как электронные часы безжалостно отсчитывают секунды до взрыва, который положит конец человечеству. Сегодня мы практически в той же ситуации, дорогие мировые лидеры, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм, и машина Судного дня, которую нужно остановить, – реальная", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что действовать надо немедленно, иначе будет слишком поздно.

По словам политика, если общемировая температура поднимется еще на два градуса по Цельсию, то под угрозой окажутся поставки продовольствия миллионам людей, на три градуса – и увеличится число природных катаклизмов, на четыре градуса – "и можно будет попрощаться с целыми городами".

Он призвал постепенно отказаться от использования автомобилей с углеводородными двигателями внутреннего сгорания, прекратить использование угольных электростанций, сажать больше деревьев и прекратить вырубку лесов.

При этом премьер-министр Великобритании подчеркнул, что успеха невозможно добиться только за счет усилий государств, обязан подключиться также частный сектор.

"Мы можем не чувствовать себя Джеймсом Бондом, и не все из нас выглядят, как Джеймс Бонд, но у нас есть возможность и обязанность сделать этот саммит моментом, когда человечество наконец начнет обезвреживать эту бомбу", – резюмировал политик.