Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом

Он сравнил климатический кризис со сценарием апокалипсиса из "бондианы".
"Бонд часто в своих фильмах оказывается привязанным к машине Судного дня, отчаянно пытаясь понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить его, в то время как электронные часы безжалостно отсчитывают секунды до взрыва, который положит конец человечеству. Сегодня мы практически в той же ситуации, дорогие мировые лидеры, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм, и машина Судного дня, которую нужно остановить, – реальная", – заявил Джонсон.
Он подчеркнул, что действовать надо немедленно, иначе будет слишком поздно.
По словам политика, если общемировая температура поднимется еще на два градуса по Цельсию, то под угрозой окажутся поставки продовольствия миллионам людей, на три градуса – и увеличится число природных катаклизмов, на четыре градуса – "и можно будет попрощаться с целыми городами".
Он призвал постепенно отказаться от использования автомобилей с углеводородными двигателями внутреннего сгорания, прекратить использование угольных электростанций, сажать больше деревьев и прекратить вырубку лесов.
При этом премьер-министр Великобритании подчеркнул, что успеха невозможно добиться только за счет усилий государств, обязан подключиться также частный сектор.
"Мы можем не чувствовать себя Джеймсом Бондом, и не все из нас выглядят, как Джеймс Бонд, но у нас есть возможность и обязанность сделать этот саммит моментом, когда человечество наконец начнет обезвреживать эту бомбу", – резюмировал политик.
26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.
Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран.
Прошлый год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".
В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новыми температурными рекордами из-за стремительного изменения климата на Земле, говорится в исследовании журнала Nature.
Европейская комиссия 14 июля этого года представила программу борьбы с изменением климата. План программы предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. К 2050 году выбросы хотят свести к нулю.
На саммите G20, который прошел 30–31 октября 2021 года в Риме, лидеры стран достигли соглашения о принятии всех возможных мер для ограничения роста глобального потепления на уровне на 1,5 °С выше доиндустриального уровня. Однако участники саммита признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер и обязательств всего мирового сообщества.