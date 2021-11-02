Генсек ООН Гутерриш: Хватит относиться к природе как к туалету

Гутерриш: Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации. Это иллюзия Фото: EPA

Он отметил, что шесть лет, прошедших с момента подписания Парижского соглашения по климату, стали шестью самыми жаркими годами за всю историю наблюдений

По словам Гутерриша, человечество стоит сегодня перед выбором: либо оно остановит этот процесс, либо кризис остановит жизнь на планете.

"Хватит причинять ущерб биологическому разнообразию, хватит убивать самих себя выбросами углерода, хватит относиться к природе как к унитазу, хватит жечь, бурить и копать все глубже. Мы сами роем себе могилу", – заявил генсек ООН.

Уровень моря, по его словам, повышается в два раза быстрее, чем 30 лет назад, океаны нагреваются все быстрее, а в некоторых частях Амазонии тропические леса выбрасывают в атмосферу больше углерода, чем поглощают.

"Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации. Это иллюзия. Последний опубликованный доклад об определяемых на национальном уровне вкладах показал, что даже при выполнении заявленных обязательств мир по-прежнему обречен на катастрофическое повышение температуры на 2,7 градуса", – предупредил Гутерриш.

Он уверен, что мир "стремительно приближается к критической точке", после которой процессы глобального нагревания начнут протекать еще быстрее.

Генсек ООН призвал вкладывать средства в экономику с нулевым уровнем выбросов и устойчивую к климатическим изменениям. Гутерриш убежден, что такие инвестиции будут способствовать устойчивому росту, созданию рабочих мест и появлению новых возможностей.

Он также призвал стремиться к тому, чтобы удержать рост температур на уровне 1,5 градуса по Цельсию, подчеркнув, что особая ответственность лежит на странах G20, поскольку на них приходится около 80% выбросов.

В дополнение к механизмам, уже созданным в рамках Парижского соглашения, генсек ООН решил создать группу экспертов, которые выработают четкие стандарты оценки обязательств по достижению чистого нулевого объема выбросов негосударственными субъектами.

В своем выступлении он также призвал усилить меры по защите уязвимых сообществ от прямых и явных угроз изменения климата и обеспечить финансирование усилий по борьбе с изменением климата, выделяя ежегодно $100 млрд на поддержку развивающихся стран.

"Армию климатических активистов, возглавляемую молодежью, не остановить. Их становится все больше. Их голоса звучат все громче. И, уверяю вас, они не отступятся. Я поддерживаю их", – добавил Гутерриш.