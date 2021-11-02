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Генсек ООН Гутерриш: Хватит относиться к природе как к туалету

Гутерриш: Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации. Это иллюзия
Гутерриш: Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации. Это иллюзия
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что зависимость человечества от ископаемого топлива "подталкивает его к краю пропасти", а планету – к опасному уровню нагревания. Об этом он говорил 1 ноября на конференции ООН по климату в Глазго, сообщается на сайте ООН.

Он отметил, что шесть лет, прошедших с момента подписания Парижского соглашения по климату, стали шестью самыми жаркими годами за всю историю наблюдений

По словам Гутерриша, человечество стоит сегодня перед выбором: либо оно остановит этот процесс, либо кризис остановит жизнь на планете.

"Хватит причинять ущерб биологическому разнообразию, хватит убивать самих себя выбросами углерода, хватит относиться к природе как к унитазу, хватит жечь, бурить и копать все глубже. Мы сами роем себе могилу", – заявил генсек ООН.

Уровень моря, по его словам, повышается в два раза быстрее, чем 30 лет назад, океаны нагреваются все быстрее, а в некоторых частях Амазонии тропические леса выбрасывают в атмосферу больше углерода, чем поглощают.

"Если послушать недавние заявления о мерах, принимаемых в связи с изменением климата, может показаться, что мы на пути к изменению ситуации. Это иллюзия. Последний опубликованный доклад об определяемых на национальном уровне вкладах показал, что даже при выполнении заявленных обязательств мир по-прежнему обречен на катастрофическое повышение температуры на 2,7 градуса", – предупредил Гутерриш.

Он уверен, что мир "стремительно приближается к критической точке", после которой процессы глобального нагревания начнут протекать еще быстрее.

Генсек ООН призвал вкладывать средства в экономику с нулевым уровнем выбросов и устойчивую к климатическим изменениям. Гутерриш убежден, что такие инвестиции будут способствовать устойчивому росту, созданию рабочих мест и появлению новых возможностей.

Он также призвал стремиться к тому, чтобы удержать рост температур на уровне 1,5 градуса по Цельсию, подчеркнув, что особая ответственность лежит на странах G20, поскольку на них приходится около 80% выбросов. 

В дополнение к механизмам, уже созданным в рамках Парижского соглашения, генсек ООН решил создать группу экспертов, которые выработают четкие стандарты оценки обязательств по достижению чистого нулевого объема выбросов негосударственными субъектами.

В своем выступлении он также призвал усилить меры по защите уязвимых сообществ от прямых и явных угроз изменения климата и обеспечить финансирование усилий по борьбе с изменением климата, выделяя ежегодно $100 млрд на поддержку развивающихся стран.

"Армию климатических активистов, возглавляемую молодежью, не остановить. Их становится все больше. Их голоса звучат все громче. И, уверяю вас, они не отступятся. Я поддерживаю их", – добавил Гутерриш.

Контекст:26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран. 

Прошлый год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".

В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новыми температурными рекордами из-за стремительного изменения климата на Земле, говорится в исследовании журнала Nature.

Европейская комиссия 14 июля этого года представила программу борьбы с изменением климата. План программы предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. К 2050 году выбросы хотят свести к нулю.

На саммите G20, который прошел 30–31 октября 2021 года в Риме, лидеры стран достигли соглашения о принятии всех возможных мер для ограничения роста глобального потепления на уровне на 1,5 °С выше доиндустриального уровня. Однако участники саммита признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер и обязательств всего мирового сообщества. Гутерриш остался разочарован итогами саммита.

Теги: ООН, экология, климат, потепление, саммит, глобальное потепление, Парижское соглашение, Антониу Гутерриш, температура, природа, атмосфера
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