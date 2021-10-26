ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня — ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
2020 год стал рекордным по концентрации парниковых газов в атмосфере
2020 год стал рекордным по концентрации парниковых газов в атмосфере
Фото: depositphotos.com

В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере установила рекорд. По прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО), в 2021 году тенденция сохранится. Об этом говорится в бюллетене ВМО, опубликованном 22 октября на официальном сайте организации.

Концентрация углекислого газа  – одного из основных парниковых газов – достигла 413,2 частей на миллион в 2020 году и составляет 149% от доиндустриального уровня. Концентрации метана и закиси азота достигли 262% и 123% соответственно от показателей 1750 года, когда деятельность человека начала существенно влиять на климат.

При этом, как показали исследования ВМО, замедление экономического роста из-за пандемии COVID-19 не оказало заметного влияния на уровень концентрации парниковых газов в атмосфере, хотя произошло временное снижение выбросов.

На фоне повышения концентрации парниковых газов глобальная температура будет продолжать расти, а планету ожидает увеличение количества экстремальных погодных явлений: аномальной жары и осадков, таяния льда, повышения уровня моря и закисления океана.

По мнению исследователей, все перечисленные тенденции неизбежно приведут  к социально-экономическим последствиям.

Контекст:

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

Прошлый год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".

Европейская комиссия 14 июля этого года представила программу борьбы с изменением климата. План программы предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. К 2050 году выбросы хотят свести к нулю.

Теги: ООН, климат, потепление, глобальное потепление, природа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото
"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото
"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах
"Полицейский, любящий готовить". Ефросинина показала, с кем проводит отпуск на Мальдивах
Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала
Переболевшая COVID-19 Гузеева: Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала
"Продавщица сексшопа". Дорофеева в эротическом танце показала грудь и низ живота
"Продавщица сексшопа". Дорофеева в эротическом танце показала грудь и низ живота
Laud рассказал, будет ли в третий раз принимать участие в нацотборе на "Евровидение"
Laud рассказал, будет ли в третий раз принимать участие в нацотборе на "Евровидение"
"Секси", "Жаль, что невозможно обнять фото". Loboda оголила декольте
"Секси", "Жаль, что невозможно обнять фото". Loboda оголила декольте
"Горячая штучка". 42-летняя Кейт Хадсон снялась в кружевном белье
"Горячая штучка". 42-летняя Кейт Хадсон снялась в кружевном белье
"Чувствую себя не старше, чем на 26". 38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская похвасталась отдыхом в Турции со своим женихом
"Чувствую себя не старше, чем на 26". 38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская похвасталась отдыхом в Турции со своим женихом
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Кашу некому сварить? Гадостью кормите". Галкин показал, что едят его дети на завтрак
"Кашу некому сварить? Гадостью кормите". Галкин показал, что едят его дети на завтрак
"Мамочка", "Выглядит, как 30-летняя". 55-летняя Хайек снялась во время еды
"Мамочка", "Выглядит, как 30-летняя". 55-летняя Хайек снялась во время еды
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Детей уложили, теперь свидание". Катя Осадчая показала романтический вечер с мужем Юрием Горбуновым
"Детей уложили, теперь свидание". Катя Осадчая показала романтический вечер с мужем Юрием Горбуновым
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь". Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами
"Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь". Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами
"Интеллект стремится к нулю". Maruv показала танец с факами
"Интеллект стремится к нулю". Maruv показала танец с факами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS