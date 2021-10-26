В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня — ООН

2020 год стал рекордным по концентрации парниковых газов в атмосфере Фото: depositphotos.com

Концентрация углекислого газа – одного из основных парниковых газов – достигла 413,2 частей на миллион в 2020 году и составляет 149% от доиндустриального уровня. Концентрации метана и закиси азота достигли 262% и 123% соответственно от показателей 1750 года, когда деятельность человека начала существенно влиять на климат.

При этом, как показали исследования ВМО, замедление экономического роста из-за пандемии COVID-19 не оказало заметного влияния на уровень концентрации парниковых газов в атмосфере, хотя произошло временное снижение выбросов.

На фоне повышения концентрации парниковых газов глобальная температура будет продолжать расти, а планету ожидает увеличение количества экстремальных погодных явлений: аномальной жары и осадков, таяния льда, повышения уровня моря и закисления океана.

По мнению исследователей, все перечисленные тенденции неизбежно приведут к социально-экономическим последствиям.