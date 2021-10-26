В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня — ООН

Концентрация углекислого газа – одного из основных парниковых газов – достигла 413,2 частей на миллион в 2020 году и составляет 149% от доиндустриального уровня. Концентрации метана и закиси азота достигли 262% и 123% соответственно от показателей 1750 года, когда деятельность человека начала существенно влиять на климат.
При этом, как показали исследования ВМО, замедление экономического роста из-за пандемии COVID-19 не оказало заметного влияния на уровень концентрации парниковых газов в атмосфере, хотя произошло временное снижение выбросов.
На фоне повышения концентрации парниковых газов глобальная температура будет продолжать расти, а планету ожидает увеличение количества экстремальных погодных явлений: аномальной жары и осадков, таяния льда, повышения уровня моря и закисления океана.
По мнению исследователей, все перечисленные тенденции неизбежно приведут к социально-экономическим последствиям.
В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.
Прошлый год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".
Европейская комиссия 14 июля этого года представила программу борьбы с изменением климата. План программы предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. К 2050 году выбросы хотят свести к нулю.