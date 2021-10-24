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"Важное направление". Шмыгаль рассказал о планах украинского правительства повлиять на климат

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Шмыгаль рассказал о целях правительства
Шмыгаль рассказал о целях правительства
Фото: kmu.gov.ua

В рамках процесса евроинтеграции Украина занимается уменьшением влияния на климат. Об этом 24 октября в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Уменьшение влияния и последствий изменения климата в Украине – важное направление работы правительства на пути евроинтеграции. На этой неделе мы приняли стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата до 2030 года", – написал он.

Глава правительства отметил, что реализация стратегии направлена на выполнение Украиной международных обязательств в рамках Парижского климатического соглашения.

"Также мы ставим цель достичь уменьшения уровня промышленного загрязнения, обеспечения рационального использования природных ресурсов и совершенствования правовой базы в сфере обращения с отходами", – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/444908023743073

Контекст:

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

Прошлый год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".

В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новыми температурными рекордами из-за стремительного изменения климата на Земле, говорится в исследовании журнала Nature.

Европейская комиссия 14 июля этого года представила программу борьбы с изменением климата. План программы предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. К 2050 году выбросы хотят свести к нулю.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. 

Украина для вступления в Европейский союз должна выполнить Копенгагенские критерии, но пока страна на расстоянии "целых световых лет" от этого, говорила тогдашний президент Эстонии Керсти Кальюлайд 11 сентября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил ей, что Украину "не надо держать на крючке реформ".

Теги: климат, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, премьер-министр, Денис Шмыгаль, природа
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