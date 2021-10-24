"Важное направление". Шмыгаль рассказал о планах украинского правительства повлиять на климат

"Уменьшение влияния и последствий изменения климата в Украине – важное направление работы правительства на пути евроинтеграции. На этой неделе мы приняли стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата до 2030 года", – написал он.

Глава правительства отметил, что реализация стратегии направлена на выполнение Украиной международных обязательств в рамках Парижского климатического соглашения.

"Также мы ставим цель достичь уменьшения уровня промышленного загрязнения, обеспечения рационального использования природных ресурсов и совершенствования правовой базы в сфере обращения с отходами", – объяснил Шмыгаль.