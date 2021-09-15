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Всемирный банк спрогнозировал массовую миграцию из-за изменения климата

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В ближайшие десятилетия человечество столкнется с температурными рекордами, сказано в исследовании Nature
В ближайшие десятилетия человечество столкнется с температурными рекордами, сказано в исследовании Nature
Фото: depositphotos.com

Изменение климата может заставить 216 млн человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих стран до 2050 года. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, который опубликован 13 сентября.

"Горячие точки" внутренней климатической миграции могут появиться уже в 2030 году и усилиться к 2050 году. Немедленные согласованные действия по сокращению глобальных выбросов, поддержке "зеленого", инклюзивного и устойчивого развития могут сократить масштабы климатической миграции до 80%", – отметили специалисты.

Изменение климата становится мощным фактором миграции внутри стран, влияя на возможности зарабатывать средства к существованию. Люди вынуждены переезжать из-за растущего дефицита воды, снижения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения уровня моря, сказано в отчете.

Исследование показало, что к 2050 году в странах Африки южнее Сахары может появиться до 86 млн "внутренних климатических" мигрантов, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе – 49 млн, в Южной Азии – 40 млн, Северной Африке – 19 млн, Латинской Америке – 17 млн, в Восточной Европе и Центральной Азии – 5 млн.

"Доклад указывает странам путь к устранению ключевых факторов, вызывающих "климатическую" миграцию. Все эти вопросы взаимосвязаны, поэтому наша поддержка стран позволяет совместно решать задачи в области климата и развития, строя при этом более устойчивое и безопасное будущее", – прокомментировал результаты исследования вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фогеле. 

Контекст:

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, оно предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

Прошлый год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 мая 2021 года. Он сказал, что человечество движется "к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века".

В ближайшие десятилетия человечество столкнется с новыми температурными рекордами из-за стремительного изменения климата на Земле, говорится в исследовании журнала Nature. 

Европейская комиссия 14 июля этого года представила программу борьбы с изменением климата. План программы предусматривает сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. К 2050 году выбросы хотят свести к нулю.

Теги: миграция, климат, Африка, Азия, Латинская Америка, Всемирный банк, дефицит, вода, урожай, исследование, Европа, мигранты, Сахара
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