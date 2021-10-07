Средняя температура -61 °С. В Антарктиде зафиксировали рекордно холодную зиму

Антарктическая станция Амундсена-Скотта, которая принадлежит США, зафиксировала среднюю температуру на Южном полюсе за полгода на уровне -61 °С.

Ученые охарактеризовали этот рекорд как всплеск, который не повлияет на нагревание планеты, она продолжает нагреваться на фоне обострения экстремальных погодных условий.

Экстремальные холода в Антарктиде помогли поднять уровень морского льда вокруг континента, отмечается в публикации.