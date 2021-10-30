Врачи рекомендовали королеве Великобритании продолжить "отдых" на две недели

После совета "отдохнуть в течение следующих нескольких дней", из-за которого королева пропустит саммит по вопросам изменения климата, врачи "рекомендовали ей продолжать отдыхать по крайней мере в течение следующих двух недель".

Елизавета II не будет совершать официальных визитов, но, согласно рекомендации врачей, может выполнять "легкие служебные обязанности", такие как видеоконференции. По данным газеты, королева намерена присутствовать на национальной службе поминовения в воскресенье памяти, 14 ноября.

Источники The Guagdian говорят, что королева находится в хорошем расположении духа и уже записала видеообращение к участникам климатического саммита. Врачи, по словам собеседников издания, предпринимают "разумные меры предосторожности".

95-летняя королева 20 октября провела ночь в больнице, а перед этим отменила двухдневную поездку в Северную Ирландию. В клинику ее поместили для "предварительного обследования". Елизавета II вернулась в Виндзор 21 октября. 26 октября она возобновила публичные выступления, проведя видеоконференцию с послами.