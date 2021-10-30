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Врачи рекомендовали королеве Великобритании продолжить "отдых" на две недели

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Королева Елизавета II может выполнять "легкие служебные обязанности", считают врачи
Королева Елизавета II может выполнять "легкие служебные обязанности", считают врачи
Фото: The Royal Family / Instagram

Врачи рекомендовали королеве Великобритании Елизавете IІ не посещать публичные мероприятия еще две недели. Об этом заявили в Букингемском дворце 29 октября, пишет The Guagdian.

После совета "отдохнуть в течение следующих нескольких дней", из-за которого королева пропустит саммит по вопросам изменения климата, врачи "рекомендовали ей продолжать отдыхать по крайней мере в течение следующих двух недель".

Елизавета II не будет совершать официальных визитов, но, согласно рекомендации врачей, может выполнять "легкие служебные обязанности", такие как видеоконференции. По данным газеты, королева намерена присутствовать на национальной службе поминовения в воскресенье памяти, 14 ноября.

Источники The Guagdian говорят, что королева находится в хорошем расположении духа и уже записала видеообращение к участникам климатического саммита. Врачи, по словам собеседников издания, предпринимают "разумные меры предосторожности".

95-летняя королева 20 октября провела ночь в больнице, а перед этим отменила двухдневную поездку в Северную Ирландию. В клинику ее поместили для "предварительного обследования". Елизавета II вернулась в Виндзор 21 октября. 26 октября она возобновила публичные выступления, проведя видеоконференцию с послами.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. Она получила титул королевы в возрасте 25 лет.

Супруг Елизаветы II принц Филлип умер весной 2021 года в возрасте 99 лет. У пары четверо детей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, здоровье, королева Елизавета II, саммит, врачи
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