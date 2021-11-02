Главы более 100 стран подписали декларацию о защите лесов

“Мы обязуемся совместно работать над тем, чтобы остановить потерю лесов и прекратить деградацию земель до 2030 года, обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах“, – говорится в резолюции.

Как пишет Independent, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал обещание лидеров государств бороться с вырубкой лесов и призвал остановить "глобальную резню с бензопилой".

Декларацию поддержали 105 государств, в том числе Бразилия, Индонезия и Демократическая Республика Конго, в которых находятся крупнейшие в мире леса, находящиеся под угрозой исчезновения.