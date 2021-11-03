"Когда смотришь на Землю с космоса, атмосфера кажется такой тонкой". Безос пожертвует $2 млрд на борьбу с изменениями климата

Безос: Мне говорили, что когда видишь Землю из космоса, это меняет твой взгляд на мир, но я не был готов к тому, насколько правильным это оказалось Фото: ЕРА

Об этом он заявил в ходе конференции ООН по изменению климата COP26, которая проходит в британском Глазго, запись его выступления обнародовало агентство The Associated Press.

Средства будут направлены на прекращение деградации почв, восстановление рельефа и производства продуктов питания. Как сказал Безос, к такому решению его подтолкнуло путешествие в космос.

"Мне говорили, что когда видишь Землю из космоса, это меняет твой взгляд на мир, но я не был готов к тому, насколько правильным это оказалось. Когда смотришь оттуда вниз, на Землю, атмосфера кажется такой тонкой, мир – таким уязвимым и таким хрупким. Теперь в этот крайне важный год, этого, как известно, решающего десятилетия, мы должны объединиться в защиту мира", – обратился он к участникам конференции.

Безос подчеркнул, что природа "в очень многих местах мира" перестает впитывать углерод и становится источником его выбросов.

Ранее бизнесмена, как и других миллиардеров – Илона Маска и Ричарда Брэнсона, – критиковали за развитие космического туризма и пренебрежение к проблемам Земли, отмечает "Голос Америки".