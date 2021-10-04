Полет Blue Origin в космос попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он установил сразу четыре рекорда

Корабль New Shepard с Безосом на борту слетал в космос 20 июля Фото: blueorigin / Instagram

Первый рекорд – самый старый человек в космосе. В команде Безоса была 82-летняя американская летчица Уолли Фанк. Слетав в космос, она побила рекорд, установленный в 1998 году ныне покойным астронавтом "Меркурий-7" Джоном Гленном, который присоединился к экипажу космического челнока STS-95 в возрасте 77 лет.

Также с космосе оказался самый молодой человек за всю историю космических полетов – 18-летний Оливер Дэмен. Он с раннего возраста интересовался авиацией и космическими полетами. После полета Дэмен рассказал, что этот опыт изменил его жизнь. Сейчас он учится в Утрехтском университете, где изучает физику и инновации.

Кроме того, в космосе впервые побывали вместе два брата – Джефф и Марк Безосы.

Помимо этого самолет New Shepard стал первым суборбитальным космическим кораблем, на борту которого находились клиенты, заплатившие за рейс. New Shepard был создан для перевозки астронавтов и исследовательских грузов. Он впервые полетел в космос в апреле 2015 года.