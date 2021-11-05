ГОРДОН
 
 
МИР

"Экологический грех". Главу Еврокомиссии раскритиковали за перелет, который длился 19 минут

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
19-минутный перелет был частью двухдневной поездки фон дер Ляйен
19-минутный перелет был частью двухдневной поездки фон дер Ляйен
Фото: ЕРА

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в июне совершила перелет из Вены в Братиславу на частном самолете, полет длился 19 минут, сообщила британская газета The Telegraph 2 ноября.

Расстояние между городами – порядка 50 км. Из-за использования самолета фон дер Ляйен раскритиковала Европейская ассоциация плательщиков налогов. 

Ее генеральный секретарь Михаэль Егер в комментарии Bild назвал "экологическим грехом" путешествие на самолете на такое короткое расстояние. По данным издания, за время полета самолет выбросил более тонны углекислого газа. 

Егер считает, что перелет главы Еврокомиссии "стоил больших денег налогоплательщиков, много времени, чтобы добраться до аэропортов и обратно, и прежде всего – большого доверия". 

Пресс-секретарь фон дер Ляйен Эрик Мамер 4 ноября заявил, что перелет на самолете был самым эффективным способом добраться в нужный город. Поездка на машине была невозможной, так как главе Еврокомиссии после визита в Вену нужно было отправиться на вечернюю встречу в Риге, сказал Мамер, пишет dpa.

По его словам, перелет Братислава – Вена был частью жестко распланированной двухдневной поездки фон дер Ляйен с посещением пяти стран.

Контекст:

Как отмечает "Німецька хвиля", глава Еврокомиссии активно настаивает на достижении амбициозных целей по защите климата, этому, в частности, должно способствовать сокращение количества авиарейсов на короткие расстояния.

По данным Greenpeace, перелеты на короткие расстояния наносят климату больше вреда по сравнению с поездками на поезде.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: экология, климат, Еврокомиссия, самолет, Вена, Братислава, путешествия, самолеты, авиарейсы, Урсула фон дер Ляйен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках
"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках
"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе
"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке
"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке
"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая назвала причину расставания с бойфрендом
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая назвала причину расставания с бойфрендом
  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает
  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает
Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт
Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт
"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь
"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь
51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами
51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (451609)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (416688)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (159053)
4
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (115241)
5
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (96373)
6
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (94071)
7
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (93714)
8
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (70756)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS