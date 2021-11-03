"Давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии". В Кремле ответили на слова Байдена о горящей тундре

"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", – сказал Песков.

Кремль не согласислся с критикой Байдена по поводу неучастия России в климатическом саммите ООН. По словам Пескова, Россия борется с пожарами и диверсифицирует энергобаланс.

"Все это не было доложено президенту США, когда он говорил про участие России. Я убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, у Путина будет прекрасная возможность рассказать Байдену о том, что мы делаем по климату", – сказал спикер Кремля.