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Готов ли ваш автомобиль к зиме? Шесть критических маркеров

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Особенно чувствительны к перепадам температур дизельные двигатели
Особенно чувствительны к перепадам температур дизельные двигатели
Фото: shutterstock.com

Зимний сезон – это всегда испытание автомобиля на прочность. Вот мы и выбрали шесть ключевых критериев, чтобы проверить, насколько готова ваша "ласточка" к таким испытаниям.

Шины

Автопроизводители единодушно советуют, как только температура начнет опускаться ниже +5...+7 градусов, поменять летние шины на зимние. В холода летняя "резина" дубеет и теряет свои свойства. Следовательно, увеличивается тормозной путь и растет вероятность ДТП. Всесезонные шины – к сожалению, не наш вариант. Они подходят для местностей, где зимние температуры не опускаются ниже -5. Украина – увы, еще не Средиземноморье.

Ни в коем случае не слушайте горе-спецов, утверждающих, что достаточно поменять шины только на приводных колесах. Это вредная экономия. Во-первых, большие шансы уничтожить летние колеса за один сезон. Во-вторых, это опасно: возрастает риск, что вас занесет даже на простом участке трассы или вы намертво забуксуете в ледовой колее. Поменяв "резину", обязательно следует сделать ей "обкатку" – проедемся 100–200 км по нормальной дороге. Машина привыкнет к новой обувке, а с поверхности шин сотрется защитное покрытие и сцепление с дорогой станет лучше. Ну и уже в процессе эксплуатации накачивайте зимние шины чуть сильнее (на 0,2 атмосферы), чем летом. Ведь во время холодов воздух внутри покрышек сжимается и давление падает.

Топливо

Особенно чувствительны к перепадам температур дизельные двигатели. При минусовых ДТ загустевает, а имеющиеся в его составе парафины могут забивать насосы, фильтры, патрубки топливной системы. Именно поэтому на НПЗ добавляют к зимним сортам дизтоплива специальные компоненты, которые предотвращают парафинизацию: в таком случае обычный зимний дизель не замерзает до -20 °С, а арктический – даже после -32 °С. Так что в холодное время категорически не рекомендуется заправляться на "бочках" и NoName-заправках. Если там зальют самопальное ДТ под видом фирменного, топливную систему не спасешь.

В добросовестных АЗС-сетях зимнее топливо не только маркируется на стелах, но и подтверждается паспортами качества. А у самых продвинутых вы сможете приобрести не только ДТ зимних сортов, но такой же бензин и сжиженный газ. К примеру, в сети ОККО уже с середины ноября на всех заправках продается топливо зимних конфигураций. Как объяснили в центре контроля качества компании, зимние виды бензина и газа обладают способностью быстрее испаряться, благодаря чему двигатель в холодное время заведется легче и не будет кашлять.

Жидкости

Под воздействием морозов застывать может не только ДТ, но и другие жидкие субстанции, обеспечивающие работу автомобиля. В первую очередь речь идет о работе стеклоомывателей. Казалось бы, мелочь, но зимой, когда видимость и без того низкая, а лобовое стекло обладает свойством загрязняться быстрее, это немаловажный элемент безопасности. Обязательно обратите внимание на температуру замерзания омывателя. Летний не подойдет никак. Вы же не хотите, чтобы в самый неожиданный момент перестали видеть дорогу.

Кроме того, специалисты автосервисов советуют примерно раз в два-три года, лучше всего – как раз накануне зимы, менять тормозную жидкость. Она способна накапливать влагу, что может привести к разрушению металлических и резиновых деталей топливной системы, но что еще хуже – к ослаблению функции тормозов. А это уже аварийная ситуация на ровном месте. Приблизительно то же касается и антифриза. И он со временем аккумулирует влагу, а это может привести к тому, что охладитель начнет загустевать. В магазинах автохимии есть специальные тестеры, чтобы определять состояние антифриза. Хотя многие делают это на глаз. Здесь подход такой: изменение цвета еще не означает, что антифриз выдохся, но, если в жидкости заметна ржавчина, осадок, хлопья, меняйте немедленно.

Парковка

Автомобиль, как и человек, хочет перезимовать в теплом, сухом месте. Поэтому гараж или закрытый паркинг – идеальный вариант. Вам не только не придется периодически откапывать автомобиль из-под снега, вы еще и защитите его от негативного воздействия температурных перепадов и постоянной влаги. Если вашему автомобилю все же приходится зимовать на улице, соблюдайте несколько правил.

Ни в коем случае не накрывайте его чехлом или брезентом. В такой "перчатке" влага накапливается с двойной силой и делает свое ржавое дело. Периодически обрабатывайте все доступные прорезиненные места раствором на основе силикона – тогда вам не придется с утра отрывать уплотнители от дверцы "с мясом". Топливный бак желательно держать всегда полным или близко к этому. Если в баке остаются воздушные полости, там образуется конденсат. За пару недель может накопиться довольно много влаги, которая будет ускорять коррозию деталей или даже закупорит топливный насос.

Аккумулятор

Аккумулятор – еще одна проблемная зона автомобиля в зимнее время. Поэтому сделайте ему диагностику заранее. Осмотрите на предмет трещин, очистите и смажьте клеммы, проверьте уровень жидкости, заряда и плотность электролита. В зависимости от выводов аккумулятор можно дозарядить на СТО или приобрести новый. Решили, что старый еще послужит, – по крайней мере, запаситесь комплектом "прикуривателей". Вы ведь помните из уроков физики: при низких температурах любая батарейка разряжается быстрее. Если же на протяжении зимы вы намерены поставить машину "на якорь" и долгое время ею не пользоваться, то аккумулятор вообще лучше вынуть и занести домой.

ЧС-набор

И, наконец, чтобы любую неожиданность на зимних дорогах встретить во всеоружии, держите в багажнике запас вещей и инструментов на случай чрезвычайной ситуации. Лучше, чтобы ЧС у вас не случались, но все же лишними не будут: лопата, трос, щетка и скребок для очистки стекла, размораживатель замков, комплект проводов для запуска двигателя, цепи против скольжения, канистра, мощный фонарь, теплая куртка или плед, рукавицы.

Теги: погода, бензин, дизельное топливо, зима, снег, ОККО, безопасность, дороги, сжиженный газ, температура, автомобиль, аккумулятор
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