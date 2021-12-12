Снег, мороз и сильный ветер. Украинские синоптики рассказали о погоде

13 декабря в западных областях Украины будет идти снег, ночью местами значительный Фото: depositphotos.com

В отдельных районах – налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью 0...-5 °C, днем около 0 °C, в Карпатах в течение суток -3...-8 °C.

"В северных, большинстве центральных и южных областях дождь, на севере местами с мокрым снегом; в восточных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15–20 м/с", – рассказали синоптики.

Температура в течение суток 0...+5 °C, в восточных областях ночью -1...-5 °C, днем в южной части +5...+10 °C.