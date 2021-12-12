В Ивано-Франковской области из-за непогоды ограничили движение транспорта

Ограничение вступило в силу в 17.00, оно коснулось трасс:

В ГСЧС сообщили, что в течение дня в Ивано-Франковской области спасатели несколько раз помогали гражданам, попавшим в ДТП.

Утром в селе Ивановцы столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии были госпитализированы четверо пострадавших. Днем в селе Пуков на автодорогу М-12 упало дерево. Спасатели разрезали его и освободили проезжую часть.

"В 15.51 помощь спасателей понадобилась бригаде медиков, автомобиль которых застрял в сугробе во время следования по вызову в село Мишин Коломыйского района. Спасатели на пожарном автомобиле доставили медиков к больному", – рассказали в Госслужбе по ЧС.