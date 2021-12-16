В ООН официально подтвердили новый температурный рекорд для Арктики

В организации подчеркнули, что температура, "более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики", была измерена на метеорологической наблюдательной станции "во время исключительной и продолжительной сибирской волны тепла".

"В течение большей части лета прошлого года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 °C превышали норму, усиливая разрушительные пожары, вызывая масштабную потерю морского льда и играя важную роль в том, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений", – сказано в сообщении.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас назвал зафиксированную температуру "очередным показателем экстремальных метеорологических и климатических явлениях и тревожным сигналом изменения нашего климата". Он также напомнил, что в прошлом году был зафиксирован новый температурный рекорд для Антарктического континента – 18,3 °C.

Представители ВМО проверяют показания температурных рекордов в Долине смерти (Калифорния, США) и на Сицилии (Италия) – 54,4 °C и 48,8 °C соответственно.