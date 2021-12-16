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В ООН официально подтвердили новый температурный рекорд для Арктики

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Температурный рекорд зафиксирован в российском Верхоянске
Температурный рекорд зафиксирован в российском Верхоянске
Скриншот: Euronews по-русски / Youtube

Всемирная метеорологическая организация (специализированное учреждение ООН) официально признала новый температурный рекорд для Арктики: 20 июня 2020 года в российском Верхоянске (Якутия) была зафиксирована температура +38 °C. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ВМО.

В организации подчеркнули, что температура, "более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики", была измерена на метеорологической наблюдательной станции "во время исключительной и продолжительной сибирской волны тепла".

"В течение большей части лета прошлого года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 °C превышали норму, усиливая разрушительные пожары, вызывая масштабную потерю морского льда и играя важную роль в том, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений", – сказано в сообщении.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас назвал зафиксированную температуру "очередным показателем экстремальных метеорологических и климатических явлениях и тревожным сигналом изменения нашего климата". Он также напомнил, что в прошлом году был зафиксирован новый температурный рекорд для Антарктического континента – 18,3 °C.

Представители ВМО проверяют показания температурных рекордов в Долине смерти (Калифорния, США) и на Сицилии (Италия) – 54,4 °C и 48,8 °C соответственно.

Контекст:

Согласно научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в остальной части планеты. В отчете "Климат Шпицбергена в 2100 году" говорится, что средние температуры на архипелаге между 2070-м и 2100 годом поднимутся на 7–10 °C.

В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. 

Соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Теги: Россия, климат, жара, рекорд, Арктика, Якутия, метеорология, температура
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