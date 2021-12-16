В ООН официально подтвердили новый температурный рекорд для Арктики

В организации подчеркнули, что температура, "более подходящая для Средиземноморья, чем для Арктики", была измерена на метеорологической наблюдательной станции "во время исключительной и продолжительной сибирской волны тепла".
"В течение большей части лета прошлого года средние температуры в арктической зоне Сибири на 10 °C превышали норму, усиливая разрушительные пожары, вызывая масштабную потерю морского льда и играя важную роль в том, что 2020 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений", – сказано в сообщении.
Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас назвал зафиксированную температуру "очередным показателем экстремальных метеорологических и климатических явлениях и тревожным сигналом изменения нашего климата". Он также напомнил, что в прошлом году был зафиксирован новый температурный рекорд для Антарктического континента – 18,3 °C.
Представители ВМО проверяют показания температурных рекордов в Долине смерти (Калифорния, США) и на Сицилии (Италия) – 54,4 °C и 48,8 °C соответственно.
Согласно научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в остальной части планеты. В отчете "Климат Шпицбергена в 2100 году" говорится, что средние температуры на архипелаге между 2070-м и 2100 годом поднимутся на 7–10 °C.
В ноябре 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата.
Соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.