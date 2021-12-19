ГСЧС предупредила о гололедице на дорогах в большинстве областей Украины

Погода будет соответствовать первому, "желтому" уровню опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – отметили в посте.

Спасатели призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Синоптик Наталья Диденко написала 19 декабря в Facebook, что почти по всей Украине 20 декабря будет идти небольшой снег и "начнет хвататься за тротуары и дороги гололедица". Будет дуть порывистый ветер северо-западного направления.

"Если планируете в понедельник поздно возвращаться домой, оденьтесь завтра утром тепло. Потому что к вечеру в столице уже будет до -5...-8 °С. Со вторника похолодание в Киеве усилится. На неделе ожидается ночью -10...-13 °С, днем -4...-8 °С", – сообщила синоптик.