Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ: Уровень угрозы повысился, но не пересек красной отметки

Кулеба отметил, что год назад, в декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной. За этот год, по его словам, уровень угрозы существенно повысился.
"За последний месяц уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", – сказал министр.
Он подчеркнул, что существуют и реальные возможности для дипломатического урегулирования, и именно над этим работают Украина и ее партнеры.
"Если мы месяц назад были, скажем, в 2 мм от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже и пересечь – однако не пересекли. То есть дипломатия работает, она сейчас не откатывает "температуру" до нормы, но она сдерживает ее рост", – пояснил Кулеба.
По его оценке, сейчас ситуация с безопасностью такая же, какой она была прошлой весной, "когда была волна российской эскалации".
"Тогда нам удалось дипломатично решить ситуацию, и Россия дала заднюю, когда вышел [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и сказал: это были учения, мы останавливаемся и т. д. В целом же мы за 12 месяцев укрепили свои позиции в ключевых странах, развили свои отношения с Великобританией, США, Францией, и вот на конец года пришло новое немецкое правительство", – добавил Кулеба.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.
По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. Столтенберг также говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".
В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.