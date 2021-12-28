Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ: Уровень угрозы повысился, но не пересек красной отметки

Кулеба: Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли Фото: EPA

Кулеба отметил, что год назад, в декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной. За этот год, по его словам, уровень угрозы существенно повысился.

"За последний месяц уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. Знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", – сказал министр.

Он подчеркнул, что существуют и реальные возможности для дипломатического урегулирования, и именно над этим работают Украина и ее партнеры.

"Если мы месяц назад были, скажем, в 2 мм от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже и пересечь – однако не пересекли. То есть дипломатия работает, она сейчас не откатывает "температуру" до нормы, но она сдерживает ее рост", – пояснил Кулеба.

По его оценке, сейчас ситуация с безопасностью такая же, какой она была прошлой весной, "когда была волна российской эскалации".

"Тогда нам удалось дипломатично решить ситуацию, и Россия дала заднюю, когда вышел [министр обороны РФ Сергей] Шойгу и сказал: это были учения, мы останавливаемся и т. д. В целом же мы за 12 месяцев укрепили свои позиции в ключевых странах, развили свои отношения с Великобританией, США, Францией, и вот на конец года пришло новое немецкое правительство", – добавил Кулеба.