Россия не блефует, требуя откатить НАТО на позиции 1997 года – МИД

"Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО", – сказал он.

Россия, по утверждению Рябкова, хочет "быстрой формализации" договоренностей, которые она же и предложила. Он заявил, что РФ "извлекла уроки" из истории и сейчас настаивает на получении "правовых юридически обязывающих гарантий безопасности".

"Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься", – добавил Рябков.

Он сказал, что вопрос вхождения Украины в НАТО для РФ имеет едва ли не большее значение, чем для самой Украины.