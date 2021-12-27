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Россия не блефует, требуя откатить НАТО на позиции 1997 года – МИД

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Рябков: Мы должны исключить вступление Украины в НАТО
Рябков: Мы должны исключить вступление Украины в НАТО
Фото: ЕРА

Россия, выдвигая США и НАТО требования по "гарантиям безопасности", считает их реальными предложениями. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в интервью журналу "Международная жизнь", которое вышло 27 декабря.

"Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО", – сказал он.

Россия, по утверждению Рябкова, хочет "быстрой формализации" договоренностей, которые она же и предложила. Он заявил, что РФ "извлекла уроки" из истории и сейчас настаивает на получении "правовых юридически обязывающих гарантий безопасности".

"Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься", – добавил Рябков.

Он сказал, что вопрос вхождения Украины в НАТО для РФ имеет едва ли не большее значение, чем для самой Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. Столтенберг также говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, НАТО, МИД России, российская агрессия, Сергей Рябков
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