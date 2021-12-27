Запад не должен давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию – Волкер

Об этом он заявил 27 декабря в комментарии "Донбасс.Реалии" (проект "Радіо Свобода").
Волкера попросили прокомментировать статью Associated Press, которая вышла 9 декабря: агентство, ссылаясь на источники в Белом доме, писало, что США могут предложить Украине пойти на уступки относительно Донбасса и предоставить временно оккупированным регионам автономию. Кроме того, в материале говорилось, что президенту США Джо Байдену придется деликатно сообщить Украине, что присоединение к НАТО не произойдет в ближайшее время.
Волкер сказал, что читал эту статью.
"Но я не слышал официально или публично ничего подобного от кого-либо из администрации Байдена. Думаю, это отражает разногласия в Минских соглашениях. Принцип в переговорах должен оставаться – ничего об Украине без Украины, мы должны консультироваться с Украиной, как Украина видит урегулирование конфликта, и на этой основе вести переговоры с Россией. Мы не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию", – подчеркнул он.
По мнению Волкера, завершению войны будет способствовать усиление давления на Россию, так как все зависит от президента РФ Владимира Путина.
"Он начал войну, он может ее остановить. Почему он должен остановить войну? Думаю, если он почувствует большее давление США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине. Думаю, это может повлиять на расчеты Путина и будет стимулом закончить войну", – резюмировал дипломат.
"Радіо Свобода" отмечает, что в администрации президента США и в Офисе президента Украины опровергли информацию о давлении Вашингтона на Киев, о котором говорится в статье Associated Press.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Перед этим Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.