Запад не должен давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию – Волкер

Об этом он заявил 27 декабря в комментарии "Донбасс.Реалии" (проект "Радіо Свобода").

Волкера попросили прокомментировать статью Associated Press, которая вышла 9 декабря: агентство, ссылаясь на источники в Белом доме, писало, что США могут предложить Украине пойти на уступки относительно Донбасса и предоставить временно оккупированным регионам автономию. Кроме того, в материале говорилось, что президенту США Джо Байдену придется деликатно сообщить Украине, что присоединение к НАТО не произойдет в ближайшее время.

Волкер сказал, что читал эту статью.

"Но я не слышал официально или публично ничего подобного от кого-либо из администрации Байдена. Думаю, это отражает разногласия в Минских соглашениях. Принцип в переговорах должен оставаться – ничего об Украине без Украины, мы должны консультироваться с Украиной, как Украина видит урегулирование конфликта, и на этой основе вести переговоры с Россией. Мы не должны давить на Украину, чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию", – подчеркнул он.

По мнению Волкера, завершению войны будет способствовать усиление давления на Россию, так как все зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Он начал войну, он может ее остановить. Почему он должен остановить войну? Думаю, если он почувствует большее давление США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине. Думаю, это может повлиять на расчеты Путина и будет стимулом закончить войну", – резюмировал дипломат.

"Радіо Свобода" отмечает, что в администрации президента США и в Офисе президента Украины опровергли информацию о давлении Вашингтона на Киев, о котором говорится в статье Associated Press.