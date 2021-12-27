Глава МИД России обвинил Запад в желании "сделать маленькую войнушку" в Украине и обвинить в этом Москву

Лавров: Это хамство – выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО Фото: ЕРА

"Это хамство – выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", – заявил Лавров, комментируя ситуацию с наращиванием Россией численности войск у границы с Украиной.

"Они накачивают вооружениями. Бахвалятся, что с 2014 года поставили боеприпасов и ударные системы на $2,5 млрд. В октябре – ноябре были сообщения, что еще почти на $100 млн – и Javelin, и боеприпасов доставили... Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", – добавил он.