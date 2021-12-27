ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Неопытность окружения Зеленского может стать поводом для войны – The New York Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
The New York Times отмечает, что оплошность власти Зеленского может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между РФ и США
The New York Times отмечает, что оплошность власти Зеленского может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между РФ и США
Фото: EPA

Команда президента Украины Владимира Зеленского, набранная, преимущественно, из среды шоу-бизнеса, не обладает достаточными навыками для управления страной в состоянии войны. Об этом говорится в статье журналиста Эндрю Крамера, опубликованной 25 декабря The New York Times.

В статье под названием "Пока надвигается угроза со стороны России, правительству Украины не до смеха" журналист детально рассмотрел кадровую политику Зеленского.

В частности, он указал, что в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением нарастает, "Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95", и у немногих из них есть опыт дипломатии или ведения войны.

Автор статьи сослался на проект Bihus.Info, который подсчитал, что за время презеденство Зеленского более 30 его коллег из сферы юмора оказались на ключевых постах в правительстве.

Крамера считает, что при таком раскладе украинские военные не смогут остановить предполагаемое вторжение до 175 тыс. российских военнослужащих, несмотря на то что США предоставили стране вооружение. Он подчеркнул, что "по мере того как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны".

Журналист подчеркивает, что "любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с протезом на ноге оголила грудь и бедра
"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с протезом на ноге оголила грудь и бедра
"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес
"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес
"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года
"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года
"Роскошное белье". Экс-участница "ВИА Гры" Котова засветила пышные формы в неглиже
"Роскошное белье". Экс-участница "ВИА Гры" Котова засветила пышные формы в неглиже
  Цибульская высказалась о скандале с участием Криса Нота, которого обвиняют в изнасилованиях. Ранее он назвал певицу "крошкой"
  Цибульская высказалась о скандале с участием Криса Нота, которого обвиняют в изнасилованиях. Ранее он назвал певицу "крошкой"
"Я от вас балдею, какая вы прекрасная". Ребрик засветила грудь без бюстгальтера
"Я от вас балдею, какая вы прекрасная". Ребрик засветила грудь без бюстгальтера
"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте". 47-летний Цискаридзе страстно поцеловал известную актрису
"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте". 47-летний Цискаридзе страстно поцеловал известную актрису
"Хорошенькая семья, почти в сборе", "Как здорово, когда вместе". Тоня Матвиенко снялась с матерью и дочерью
"Хорошенькая семья, почти в сборе", "Как здорово, когда вместе". Тоня Матвиенко снялась с матерью и дочерью
"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного
"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
Автомобили Tesla представили световое шоу под рок-версию украинского "Щедрика"
Автомобили Tesla представили световое шоу под рок-версию украинского "Щедрика"
"Вылитый Вовка", "Милый зубастик". 53-летний Пресняков впервые показал лицо годовалого сына
"Вылитый Вовка", "Милый зубастик". 53-летний Пресняков впервые показал лицо годовалого сына
"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь
"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь
  "Проблемы сильнее, чем отношения". Астафьева назвала причину расставания с бизнесменом Кимом
  "Проблемы сильнее, чем отношения". Астафьева назвала причину расставания с бизнесменом Кимом
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне
"Это другое измерение, идеи high level и самые популярные артисты". В Киеве состоялась премьера мюзикла "Новая Снежная Королева". Фото
"Это другое измерение, идеи high level и самые популярные артисты". В Киеве состоялась премьера мюзикла "Новая Снежная Королева". Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением (213485)
2
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье (57471)
3
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (40380)
4
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка (38410)
5
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (32407)
6
"Мама – бомба", "Она замужем?" 25-летняя Michelle Andrade показала свою маму (29302)
7
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра (27978)
8
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (24354)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS