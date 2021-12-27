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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представители МАГАТЭ осмотрели ядерные объекты в ОРДЛО. Арестович объяснил, почему Россия на это пошла

Деталей визита МАГАТЭ в ОРДЛО пока нет, отметил Арестович
Деталей визита МАГАТЭ в ОРДЛО пока нет, отметил Арестович
Фото: ЕРА

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) побывали на объектах на оккупированных территориях Донбасса, сообщил советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в опубликованном 26 декабря интервью телеканалу "Дом".

"Представители МАГАТЭ посещали Донецк и Луганск, где находятся ядерные материалы. Это экспериментальные ядерные установки: одна – медицинского назначения, вторая – научного. И чтобы закрыть ежегодный отчет по всем организациям, которые пользуются ядерными материалами либо имеют ядерные установки, МАГАТЭ должна была предоставить информацию и оттуда. Но они не понимают, что такое "ЛНР" и "ДНР". Они понимают, что такое Украина и Россия. И поэтому они действовали соответствующим образом", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что деталей визита МАГАТЭ в ОРДЛО пока нет.

"Ждем официального отчета МАГАТЭ. А сам факт их визита – очень позитивный сигнал. Он, во-первых, показал, что Российская Федерация отвечает за их ("ЛДНР". – "Дом") организацию, потому что переговоры шли в Российской Федерации. Во-вторых, это показывает, что в социально-экономической подгруппе ТКГ все-таки прогресс есть, там множество вопросов удается решать позитивно", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что в этом вопросе "россияне пошли навстречу понятно почему".

"У них одна из главных стратегий продвижения на международной арене – это продукция корпорации "Росатом". И, конечно же, Кремль не захотел ссориться с МАГАТЭ, чтобы не получить негативное отношение этой организации и лишиться возможности продвигать продукцию своей атомной промышленности по всему миру. "Росатом" строит сейчас более десятка атомных станций по всему миру. Вот, таким образом, удалось продвинуться по этому вопросу", – считает Арестович.

В марте Арестович объяснял агентству УНН, что МАГАТЭ интересуют затопленная шахта "Юнком" в Енакиево (в 1979 году здесь произвели подземный ядерный взрыв), медучреждение в Луганске и исследовательский аппарат с радиоматериалами в Донецке.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Россия, Донбасс, Алексей Арестович, ДНР, МАГАТЭ, ЛНР, ОРДЛО, ЛДНР
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