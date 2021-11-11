На ТКГ согласовали визит представителей МАГАТЭ на ядерные объекты Донбасса – украинская делегация

Арестович утверждает, что в ОРДЛО три объекта, которые интересны МАГАТЭ Фото: ЕРА

"Во время консультаций рабочей группы по социальным и экономическим вопросам [...] участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала", – говорится в сообщении.

3 октября Арестович говорил, что в социально-экономической подгруппе ТКГ "очень неплохо и динамично" обсуждается ряд вопросов, среди которых доступ на оккупированную территорию представителей МАГАТЭ.

В марте Арестович объяснял агентству УНН, что речь идет о затопленной шахте "Юнком" в Енакиево (в 1979 году здесь произвели подземный ядерный взрыв), медучреждении в Луганске и исследовательском аппарате с радиоматериалами в Донецке.