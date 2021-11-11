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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На ТКГ согласовали визит представителей МАГАТЭ на ядерные объекты Донбасса – украинская делегация

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Арестович утверждает, что в ОРДЛО три объекта, которые интересны МАГАТЭ
Арестович утверждает, что в ОРДЛО три объекта, которые интересны МАГАТЭ
Фото: ЕРА

На заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 10 ноября достигнуты договоренности о доступе специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объектам на оккупированных территориях. Об этом 11 ноября украинская делегация в ТКГ проинформировала в Fаcebook.

"Во время консультаций рабочей группы по социальным и экономическим вопросам [...] участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/392885939288489

3 октября Арестович говорил, что в социально-экономической подгруппе ТКГ "очень неплохо и динамично" обсуждается ряд вопросов, среди которых доступ на оккупированную территорию представителей МАГАТЭ.

В марте Арестович объяснял агентству УНН, что речь идет о затопленной шахте "Юнком" в Енакиево (в 1979 году здесь произвели подземный ядерный взрыв), медучреждении в Луганске и исследовательском аппарате с радиоматериалами в Донецке.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Донбасс, МАГАТЭ, война в Украине, война на Донбассе, заседание, ТКГ
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