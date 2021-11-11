На ТКГ согласовали визит представителей МАГАТЭ на ядерные объекты Донбасса – украинская делегация

"Во время консультаций рабочей группы по социальным и экономическим вопросам [...] участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала", – говорится в сообщении.
3 октября Арестович говорил, что в социально-экономической подгруппе ТКГ "очень неплохо и динамично" обсуждается ряд вопросов, среди которых доступ на оккупированную территорию представителей МАГАТЭ.
В марте Арестович объяснял агентству УНН, что речь идет о затопленной шахте "Юнком" в Енакиево (в 1979 году здесь произвели подземный ядерный взрыв), медучреждении в Луганске и исследовательском аппарате с радиоматериалами в Донецке.
Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.