В украинской делегации в ТКГ по Донбассу заявили о вранье российских СМИ относительно "просьб поставки угля"

Арестович подчеркнул, что речь о поставках угля вообще не шла Фото: wikipedia.org

"Некоторые российские СМИ заявили, что якобы "представители Украины в экономической подгруппе ТКГ по Донбассу просили рассмотреть возможность коммерческого снабжения угля и электроэнергии с неподконтрольного Донбасса". На самом деле [...] указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной. Вероятная причина – РФ прекратила поставки энергетического угля на Луганскую ТЭС", – говорится в сообщении.

В украинской делегации подчеркнули, что указанная ТЭС производит тепло и электричество для подконтрольных районов и питает электроэнергией КП "Попаснянский районный водоканал", снабжающее водой жителей временно оккупированных территорий.

"Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений. А дальше – заработала машина российской пропаганды. Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан по обе стороны линии разграничения остается приоритетом для ТКГ", – отметили в украинской делегации.

В частности, "РИА Новости" выдало пропагандистскую "новость" с заголовком: "В ЛНР рассказали о просьбе Киева продавать уголь и электроэнергию", а "Известия" – "Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии".

В комментарии Общественному спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал враньем информацию российских СМИ о "просьбе рассмотреть возможность поставок угля" в Украину из оккупированных районов.

По его словам, о поставках угля речь вообще не шла.

"Ничего не просили, ни о чем не говорили. Они просто выкрутили и, как всегда, соврали", – подчеркнул Арестович.