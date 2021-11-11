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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинской делегации в ТКГ по Донбассу заявили о вранье российских СМИ относительно "просьб поставки угля"

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Арестович подчеркнул, что речь о поставках угля вообще не шла
Арестович подчеркнул, что речь о поставках угля вообще не шла
Фото: wikipedia.org

Российские пропагандисты перекрутили обращение украинской делегации на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом украинская делегация заявила 10 ноября в Facebook.

"Некоторые российские СМИ заявили, что якобы "представители Украины в экономической подгруппе ТКГ по Донбассу просили рассмотреть возможность коммерческого снабжения угля и электроэнергии с неподконтрольного Донбасса". На самом деле [...] указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной. Вероятная причина – РФ прекратила поставки энергетического угля на Луганскую ТЭС", – говорится в сообщении.

В украинской делегации подчеркнули, что указанная ТЭС производит тепло и электричество для подконтрольных районов и питает электроэнергией КП "Попаснянский районный водоканал", снабжающее водой жителей временно оккупированных территорий.

"Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений. А дальше – заработала машина российской пропаганды. Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан по обе стороны линии разграничения остается приоритетом для ТКГ", – отметили в украинской делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/392520125991737

В частности, "РИА Новости" выдало пропагандистскую "новость" с заголовком: "В ЛНР рассказали о просьбе Киева продавать уголь и электроэнергию", а "Известия" – "Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии".

В комментарии Общественному спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал враньем информацию российских СМИ о "просьбе рассмотреть возможность поставок угля" в Украину из оккупированных районов.

По его словам, о поставках угля речь вообще не шла.

"Ничего не просили, ни о чем не говорили. Они просто выкрутили и, как всегда, соврали", – подчеркнул Арестович.

Контекст:

Луганская ТЭС находится в городе Счастье Луганской области, она может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: уголь, Донбасс, пропаганда, электричество, боевики, электроэнергия, ТЭС, Алексей Арестович, война в Украине, война на Донбассе, электростанция, заседание, ТКГ
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