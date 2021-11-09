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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш считает, что на заседаниях ТКГ Верещук делать нечего

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На заседания ТКГ Верещук решили отправить в Офисе президента Украины
На заседания ТКГ Верещук решили отправить в Офисе президента Украины
Фото: radiosvoboda.org

В заседаниях трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не стоит принимать участие вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук. Такое мнение член украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш выразил 9 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

"Мое личное субъективное мнение, что в целом вице-премьер-министру в делегации делать нечего. Это не тот уровень, на котором Украина должна вести какой-то диалог с представителями ОРДЛО от России либо российской стороной, которая, в отличие от нас, не повышала представительский статус своей делегации. Там вице-премьеров нет", – сказал он.

Журналист считает, что "нужно понижать представительский уровень нашей делегации до уровня российской делегации".

"Иначе у нас диспропорция, которая, на мой взгляд, может вредить Украине на переговорах. Мы же видим, как в ОРДЛО средства пропаганды трактуют эти переговоры – что вот целый вице-премьер ведет диалог с "министром иностранных дел" так называемым. Этот вопрос нужно отрегулировать, тем более такая возможность есть в связи с уходом Алексея Резникова на пост министра обороны", – объяснил Гармаш.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Верещук возглавила Минреинтеграции 4 ноября, ее предыдущий глава, Алексей Резников, стал перед этим министром обороны.

На заседания ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Верещук решили отправить в Офисе президента Украины 8 ноября.

Глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук с конца июня не участвует в заседаниях. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.

Теги: Россия, Донбасс, пропаганда, переговоры, Сергей Гармаш, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, ТКГ
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