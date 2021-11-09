Гармаш считает, что на заседаниях ТКГ Верещук делать нечего

"Мое личное субъективное мнение, что в целом вице-премьер-министру в делегации делать нечего. Это не тот уровень, на котором Украина должна вести какой-то диалог с представителями ОРДЛО от России либо российской стороной, которая, в отличие от нас, не повышала представительский статус своей делегации. Там вице-премьеров нет", – сказал он.

Журналист считает, что "нужно понижать представительский уровень нашей делегации до уровня российской делегации".

"Иначе у нас диспропорция, которая, на мой взгляд, может вредить Украине на переговорах. Мы же видим, как в ОРДЛО средства пропаганды трактуют эти переговоры – что вот целый вице-премьер ведет диалог с "министром иностранных дел" так называемым. Этот вопрос нужно отрегулировать, тем более такая возможность есть в связи с уходом Алексея Резникова на пост министра обороны", – объяснил Гармаш.