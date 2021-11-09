В Донецкой области раскрыта схема по присвоению соцвыплат, предназначенных жителям ОРДЛО – Офис генпрокурора

"По данным следствия, с 2020-го по ноябрь 2021 года мужчина, по предварительному сговору с должностными лицами госучреждений, организовал схему противоправного получения социальных выплат. Организатор подделывал документы на имя жителей временно оккупированных территорий, после чего отдавал их в органы социальной защиты, где его подельники принимали фиктивные документы и оформляли выплаты", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что за год "участники схемы согласовали более 50 поддельных документов и получили денежные средства граждан из государственного бюджета, которые в дальнейшем распределили между собой".

"По предварительным данным, ими присваивалось в среднем 400 тыс. грн в месяц", – объяснили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 (мошенничество в крупных размерах с использованием заведомо подложных документов) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе 11 обысков в помещениях госучреждений, а также по месту жительства их сотрудников и организатора схемы выявлены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, печати, удостоверения, мобильные телефоны и денежные средства в размере $7150, €350, 24,2 тыс. грн", – рассказали в Офисе генпрокурора.