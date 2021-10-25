В Украине заблокировали схему легализации денег международных хакерских группировок

Спецоперация проводилась Службой безопасности Украины по запросу правоохранителей США.

"В ходе расследования установлено, что группа лиц, маскируясь под разными никнеймами в сети Darknet, использовала разветвленную сеть подставных лиц, финансовых сервисов и проводила сложные операции по легализации преступных доходов в интересах киберпреступников", – отметили в релизе.

В ходе обысков правоохранители выявили противоправный механизм создания, использования и сбыта самодельных программно-аппаратных средств, на которые злоумышленники записывали вредоносное программное обеспечение. С его помощью они получали доступ к цифровым кошелькам жертв с целью похищения с них криптовалюты.

В ОГПУ добавили, что правоохранители анализируют большой объем информации для привлечения к уголовной ответственности иностранных заказчиков махинаций.